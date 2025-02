La Vallée d’Aoste au cœur de l’Europe de demain : pour un fédéralisme régional et une Europe des territoires

Vallée d'Aoste, région située au cœur des Alpes, entre la France, la Suisse et l'Italie, a toujours été un point de rencontre entre différentes cultures, langues et traditions. C'est un territoire qui, par sa position géographique et sa spécificité politique, offre un point de vue unique sur les enjeux européens contemporains. Dans cette optique, l’Union Valdôtaine, à l’occasion de son 80e anniversaire, a décidé d'organiser une conférence-débat intitulée « La Vallée d’Aoste, un Pays d’Europe. L’Europe de demain, du fédéralisme et des régions ». Cet événement, prévu pour le 22 février 2025 au Centre des congrès de Saint-Vincent, promet d’être une rencontre majeure pour les acteurs politiques et les penseurs européens.

La conférence abordera des thèmes essentiels pour l'avenir de l'Europe, mettant l'accent sur le rôle des régions dans la construction d'une Europe plus fédérale et décentralisée. Selon le président de l'Union Valdôtaine, Joël Farcoz, cet événement est une opportunité de réaffirmer la centralité de la Vallée d'Aoste, non seulement dans le contexte alpin, mais aussi sur la scène européenne. « Cet événement nous permet en tant que valdôtains de réaffirmer la centralité de la Vallée d'Aoste dans le milieu alpin et européen », souligne-t-il, tout en précisant que la conférence vise à renforcer les liens entre les différents acteurs européens, notamment en promouvant une vision de l'Europe qui place les régions et les territoires au cœur de la construction européenne.

L'événement verra la participation de plusieurs personnalités influentes dans le domaine de la politique européenne, de l’administration régionale et de la pensée fédéraliste. Parmi les intervenants, on compte Enrico Letta, ancien Premier ministre italien et doyen de l’IE School of Global and Public Affairs, qui apportera sa perspective sur les défis actuels de l’Europe et sur l’importance du fédéralisme dans la gestion des crises européennes. Gilles Gressani, directeur de la revue Le Grand Continent, offrira quant à lui une analyse approfondie des enjeux géopolitiques actuels, mettant en lumière la place des régions dans le futur cadre institutionnel de l’Union européenne.

Les débats seront également enrichis par des interventions de figures politiques actives dans le domaine de l'autonomie régionale, telles que Lorena López de Lacalle, présidente de l'Alliance Libre Européenne, et Nicolas Evrard, membre du Comité des Régions et maire de Servoz. Ces derniers illustreront les défis auxquels sont confrontées les régions autonomes, tout en partageant des exemples concrets de coopération européenne entre régions. Une autre voix importante sera celle de Renzo Testolin, président de la Région autonome Vallée d'Aoste, qui soulignera l'importance de la souveraineté régionale dans le cadre d'une Europe unie. En somme, cette conférence s'annonce comme une plateforme de réflexion sur le futur de l'Union européenne et sur les modèles de gouvernance régionale qui pourraient émerger dans les années à venir.

Dans ce contexte, les questions fédéralistes seront également au centre des discussions, avec des personnalités comme Luc Van den Brande, ancien ministre-président des Flandres et actuel président du Centre d’Observation Européen des Régions, qui apportera son expertise sur le rôle que peuvent jouer les régions dans la définition des politiques européennes. Son intervention s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'équilibre entre autonomie locale et intégration supranationale, un débat qui est loin d’être clos.

Ce type d'événements offre une occasion précieuse pour réfléchir aux enjeux qui façonnent l’avenir des régions européennes et leur rôle dans la gouvernance globale. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les régions jouent un rôle essentiel dans la promotion des diversités culturelles et politiques qui enrichissent l'Europe. L’expérience valdôtaine, notamment, démontre qu'il est possible de concilier autonomie régionale et participation active au projet européen, un modèle qui mérite d'être partagé et développé au-delà des frontières de la Vallée d'Aoste.

Au-delà des discours et des échanges intellectuels, la conférence est une invitation à repenser la place des territoires dans l’architecture européenne. Selon Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, « l’Europe de demain devra être plus décentralisée, plus proche de ses citoyens, et plus respectueuse de la diversité de ses régions ». Cette vision du futur s'exprime également à travers la présidence de Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse, qui œuvre au sein du Comité des Régions pour promouvoir les intérêts des régions dans le processus législatif européen.

conférence-débat ne se limite donc pas à un simple échange de points de vue, mais se positionne comme un moment clé pour dynamiser les liens entre les différentes régions d'Europe, pour développer des stratégies de coopération et pour imaginer ensemble une Europe plus proche des citoyens. En effet, à l'heure où les défis globaux, tels que le changement climatique et les inégalités économiques, nécessitent une réponse collective, il est impératif que les régions se retrouvent au cœur des discussions et de la mise en œuvre des solutions.

Ainsi, la conférence organisée par l'Union Valdôtaine s'inscrit dans une dynamique de réflexion et d'action pour une Europe plus fédérale, une Europe des régions. Elle représente non seulement un point de convergence pour les acteurs politiques, mais aussi un moment de rassemblement pour tous ceux qui croient en une Europe décentralisée et respectueuse des particularités de chaque territoire. La Vallée d'Aoste, avec son histoire d’autonomie et de coopération, incarne parfaitement ce modèle d'Europe où les régions, loin d’être périphériques, sont au centre de la construction du futur européen.