Giovani alla scoperta delle istituzioni: la classe quinta di Variney visita il Consiglio Regionale

Gli alunni della classe quinta della scuola primaria di Variney, accompagnati dalla loro insegnante Marilisa Zucca, hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino il funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.

L'iniziativa si è rivelata un'importante occasione di apprendimento civico e di sensibilizzazione per i giovani studenti. Dopo una presentazione sulla storia e sull'organizzazione del Consiglio Valle, gli alunni sono stati coinvolti in una simulazione pratica dei lavori consiliari. In un'esperienza che li ha visti protagonisti, hanno assunto il ruolo di Consiglieri regionali, affrontando una discussione su un tema inusuale ma stimolante: il miglior passatempo, tra giochi da tavolo e attività all'aria aperta.

Il dibattito, seguito con grande attenzione da parte dei giovani partecipanti, ha visto un'ampia discussione sulle diverse opportunità offerte dai giochi all'esterno, ritenuti più vari e capaci di stimolare la creatività e l'interazione sociale. Al termine della simulazione, l'Aula si è pronunciata a favore delle attività ludiche en plein air, un'ulteriore conferma di quanto l'esperienza della visita abbia permesso ai ragazzi di avvicinarsi alle dinamiche della discussione politica in modo coinvolgente e formativo.

Questa iniziativa è di fondamentale importanza, poiché permette ai giovani di entrare in contatto con le istituzioni regionali e di comprendere meglio il loro ruolo nella vita democratica. Il progetto "Portes Ouvertes" rappresenta quindi un'importante opportunità educativa che contribuisce a formare una cittadinanza consapevole e attiva, stimolando l'interesse per la politica e le dinamiche legislative fin dalla giovane età. Un passo significativo verso la costruzione di una società più informata e partecipativa.