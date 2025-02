VDAorienta 2025: un’edizione ricca di incontri e opportunità per il futuro dei giovani valdostani

Con un programma ricco e variegato distribuito su quattro giornate, l’iniziativa ha offerto a oltre 2.000 giovani della regione un’occasione preziosa di confronto, apprendimento e orientamento. Questa iniziativa non solo risponde a una necessità concreta dei ragazzi, ma svolge anche un ruolo chiave nel rafforzare il legame tra il sistema educativo locale, il mondo del lavoro e le nuove generazioni, creando un ponte tangibile per il loro futuro.

Durante le prime due giornate, il 5 e 6 febbraio, circa 900 studenti delle scuole secondarie di primo grado hanno avuto modo di esplorare le opzioni disponibili sul territorio, scoprendo i 33 percorsi di scuola superiore che la Valle d'Aosta offre. Questa fase è stata fondamentale per dare ai ragazzi le informazioni necessarie a compiere una scelta consapevole, con un'ampia offerta che spaziava dagli Istituti Tecnici ai Licei, passando per gli Istituti Professionali e i percorsi IeFP. La varietà dell'offerta ha dato a ciascun studente l'opportunità di considerare una vasta gamma di possibilità in linea con le proprie inclinazioni e aspirazioni future.

Le giornate del 7 e 8 febbraio, invece, hanno visto coinvolti oltre 1000 studenti delle scuole superiori in uscita, un momento particolarmente delicato in cui si definiscono le scelte per il futuro. In questo contesto, il Salone ha permesso di ampliare l'offerta accademica e professionale, includendo nuove università e altre opportunità di studio, tra cui gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) e le accademie, e orientando gli studenti anche verso il mondo del lavoro, sempre più interconnesso con il panorama formativo. Le 40 sessioni di workshop tematici hanno trattato temi di grande attualità, come le professioni nel settore economico, sanitario, tecnologico e artistico, offrendo spunti concreti per costruire il proprio percorso di carriera.

Un altro aspetto particolarmente apprezzato è stato lo spazio dedicato al Centro Orientamento del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, dove ragazzi e famiglie hanno potuto usufruire di colloqui orientativi personalizzati. Questo servizio è stato un aiuto concreto per affrontare con maggiore consapevolezza la transizione da un ciclo di studi all’altro, oppure il passaggio verso il mondo del lavoro. Una valida occasione per ricevere supporto pratico su come navigare il panorama complesso delle opportunità formative e professionali.

Non meno rilevante è stata la presenza degli stand dell’Amministrazione regionale, che hanno offerto informazioni vitali su programmi di crescita come Eurodyssée, borse di studio, agevolazioni sui trasporti e i servizi del Centro per l’Impiego. Questi servizi sono di grande utilità per orientarsi e pianificare le proprie scelte future, allargando ulteriormente gli orizzonti degli studenti e creando un collegamento diretto con le risorse regionali a loro disposizione.

A completare l’offerta del Salone, anche momenti di approfondimento e riflessione grazie agli eventi #Vdalavora. Il 4 febbraio, il pubblico è stato guidato dal noto psicoterapeuta Alberto Pellai e dalla giornalista Claudia de Lillo in un viaggio attraverso le sfide dell'adolescenza, affrontando le difficoltà di comunicazione tra genitori e figli. Questo è stato un momento utile anche per i genitori, che hanno potuto riflettere su come sostenere i propri figli in un periodo della vita ricco di incertezze e cambiamenti. Il 8 febbraio, invece, Davide Dattoli e Virginia Benzi hanno aperto il dibattito sulle materie STEM, con particolare attenzione alla necessità di ridurre il divario di genere e di valorizzare anche il talento femminile in ambiti tecnico-scientifici.

In conclusione, il Salone dell'Orientamento #VDAorienta ha offerto un programma ricco e diversificato che ha saputo rispondere alle esigenze e alle aspettative di una generazione di giovani alla ricerca del proprio futuro. Grazie alla sinergia tra scuole, università, enti locali e professionisti, l’iniziativa ha offerto gli strumenti necessari per compiere scelte consapevoli, mettendo al centro le opportunità formative e professionali in un contesto dinamico e in continuo cambiamento. Questo progetto si conferma così un passo fondamentale per accompagnare i giovani valdostani verso un futuro più ricco di opportunità e realizzazioni.