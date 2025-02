BiblioRencontres-Cineforum : projection du film "Un autre monde"

L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles de la Région autonome Vallée d’Aoste informe que la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, en collaboration avec AIACE Valle d’Aosta, dans le cadre de la troisième édition de l’initiative BiblioRencontres – Cinéforum, conçue par Gianluca Gallizioli, organise la projection du film « Un autre monde » de Stéphane Brizé (2021), samedi 15 février, à 16 heures. Le film est proposé en version originale sous-titrée en italien.

Cette œuvre révèle le double drame de Philippe, carriériste froid, PDG d’une société, qui se voit contraint de choisir entre ses responsabilités professionnelles et les besoins de sa famille en crise. Poussé à procéder à des réductions drastiques de personnel à cause de la restructuration de l'entreprise, il traverse une crise personnelle et éthique profonde qui l'oblige à revoir ses priorités et à s'interroger sur le sens de ses choix. Vincent Lindon, avec son interprétation primée à Cannes, donne au personnage une intensité extraordinaire, le rendant à la fois humain et universel.

La projection sera précédée d’une introduction et suivie d’une analyse et d’un débat organisés par des membres d’AIACE pour permettre aux spectateurs d’approfondir les différents aspects évoqués par le film.

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Cette année, le Cinéforum est dédié au cinéma transalpin et présente six films, dont cinq français et un suisse, qui traitent de thèmes sociaux importants. Les films sélectionnés ne nous proposent pas de réponses faciles, mais ils posent des questions qui invitent les spectateurs à participer activement au débat. Ce festival est conçu comme une occasion de dialogue ouvert et stimulant, où le cinéma devient un outil précieux pour un échange et une croissance collective. Comme lors des éditions précédentes, l’objectif est de valoriser et de faire découvrir au public le très riche catalogue de la vidéothèque régionale.

Ci-dessous, le calendrier des prochaines projections :

Samedi 15 mars : « La nuit du 12 » de Dominik Moll (France, 2022, 109 min)

Dans une petite ville française, un commissaire de police enquête sur le meurtre d’une jeune femme. Au fil de l’enquête, ce crime terriblement violent finit par l’obséder et prendre le pas sur tout le reste, révélant les aspects les plus sombres de la justice et de l’humanité. Un thriller psychologique captivant et inquiétant.

Samedi 5 avril : « Petite maman » de Céline Sciamma (France, 2021, 72 min)

Après le décès de sa grand-mère, la petite Nelly aide ses parents à vider la maison d’enfance de sa mère. Pendant ce séjour, elle rencontre une petite fille de son âge avec laquelle elle noue un lien spécial et découvre un univers de magie et de souvenirs. Un récit délicat et émouvant sur les relations familiales et la course du temps.