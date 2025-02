Aosta: Inaugurata la Rinnovata Farmacia Comunale n. 2: Nuovi Servizi e Spazi Moderni per la Salute dei Cittadini

Il 2025 ha visto l'inaugurazione della rinnovata Farmacia Comunale n. 2, un intervento che si inserisce nel più ampio progetto di rinnovamento delle farmacie gestite dalla società in house del Comune di Aosta APS. Come per le altre strutture, anche in questo caso gli spazi sono stati caratterizzati da un particolare colore, il viola Magenta, scelto per conferire un’identità unica e accogliente alla farmacia.

I lavori di restyling, progettati dall'architetto Massimo Desalvia, sono stati completati nella seconda metà del mese di novembre 2024. Il progetto ha previsto una serie di interventi significativi, a partire dal rifacimento dell’impianto di illuminazione, che ha permesso di migliorare l’efficienza energetica e la visibilità degli spazi.

Sono state rinnovate anche le scaffalature, che ora presentano un design moderno e funzionale, e sono stati installati nuovi dispositivi tecnologici, come un ampio monitor a messaggio variabile che facilita la comunicazione con il pubblico. Il magazzino è stato sistemato per ottimizzare gli spazi e migliorare l’efficienza nella gestione dei prodotti, mentre un intervento di particolare rilievo ha riguardato la creazione di un nuovo ampio locale interno, arredato con tutto il necessario per l’esecuzione di esami diagnostici.

La Farmacia Comunale n. 2 si distingue per l’offerta di servizi sanitari avanzati. Oltre alla tradizionale misurazione della pressione arteriosa e all’esame della glicemia, i cittadini possono usufruire di una serie di prestazioni diagnostiche più complesse, come la spirometria, l’elettrocardiogramma (ECG), l’esame holter pressorio, l’holter cardiaco e la Polisonnografia. Questi servizi sono offerti dal lunedì al venerdì, previa prenotazione, che può avvenire anche tramite il CUP, garantendo così un accesso facile e comodo per tutti gli utenti.

Il rinnovamento della Farmacia Comunale n. 2 non è solo un aggiornamento degli spazi fisici, ma rappresenta anche un passo avanti nell’offerta di servizi sanitari più accessibili e completi per la comunità. Con questa trasformazione, la farmacia si conferma come un punto di riferimento non solo per la distribuzione dei farmaci, ma anche per la prevenzione e il monitoraggio della salute.