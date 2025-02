Felicitazioni del Presidente Testolin alla guida alpina Marco Camandona, nuovo Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana

Il Presidente della Regione Renzo Testolin, a nome del Governo regionale, esprime le più vive felicitazioni all’alpinista Marco Camandona a cui è stata conferita, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana per il suo impegno civile.

“È un riconoscimento di grande valore morale – sottolinea il Presidente – che premia la sua grande riconoscenza per il popolo nepalese che ha potuto conoscere nella sua lunga avventura alpinistica. Il suo spendersi per gli altri ed in particolare per i bambini di Katmandu, per i quali ha istituito, insieme alla moglie Barbara ed a tanti volontari, un orfanotrofio lo rende ancora più grande, tanto da poter considerare questo suo impegno come il suo “quindicesimo” ottomila. Una passione per la montagna che si è tramutata in aiuto concreto che vuole dare speranza ai giovani nepalesi, un popolo che lo ha accolto sempre con grande affetto e stima: un riconoscimento che, premiando Marco, premia anche lo spirito di solidarietà che connota i valdostani, da sempre attenti ai più svantaggiati e a chi ha bisogno”.

Le onorificenze sono state conferite a “cittadine e cittadini che si sono distinti per attività volte a favorire il dialogo tra i popoli, contrastare la violenza di genere, per un’imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l’aiuto alle persone detenute in carcere, per la solidarietà, per la scelta di una vita nel volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale, del diritto alla salute e per atti di eroismo”.