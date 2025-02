Approvato il calendario di attività del Forte di Bard per il progetto TransiT

Il Comitato di Pilotaggio del progetto transfrontaliero TransiT – Transizione verso il Turismo Culturale Sostenibile, finanziato nell’ambito del programma Interreg VI-A France - Italia Alcotra per la programmazione 2021-2027, ha approvato nei giorni scorsi il piano di attività programmate per il 2025 a regia Forte di Bard. Le attività puntano a creare sinergie turistiche e culturali tra i partner del progetto, Forte di Bard, Comune di Bard (ente capofila) e i due Comuni francesi di Aussois e Avrieux. Il primo appuntamento è con il congresso Forte Cultura, in programma dal 25 al 28 marzo 2025. L’evento sarà focalizzato sul ruolo trasformativo del Turismo Creativo e dei valori del New European Bauhaus (NEB) nel potenziare il patrimonio fortificato europeo che vede nei siti fortificati di Bard, Aussois e Avrieux tre esempi di turismo partecipativo orientati alle comunità locali. Il congresso si concentrerà sull’adozione del Turismo Creativo come strumento per attivare il potenziale culturale ed economico dei siti fortificati in Europa, usando il Forte di Bard come modello di best practice.

La seconda attività inserita nel progetto TransiT promossa dal Forte di Bard è il contest internazionale di grafica e illustrazione Una montagna di… segni, rivolto a grafici, illustratori, artisti, designer, valdostani e non, che attraverso tecniche, modalità e approcci artistici molto differenti svilupperanno le loro creazioni su una specifica tematica. L’iniziativa si articola in una serie di interventi chiave da realizzare in due anni, a ciascuno dei quali è stato designato un tema: I ghiacciai (2025), I pascoli e i pastori di montagna (2026). Il concorso si propone di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche che coinvolgono gli ambienti montani e i ghiacciai attraverso la produzione di arti grafiche, illustrazioni, video e motion graphic, forme di espressione artistica sempre più diffuse nell'arte contemporanea e non usuali rispetto alla tematica ambientale montana.

L'iniziativa fa parte di un progetto più ampio dedicato alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale della montagna che si propone di ampliare l'offerta culturale e artistica attraverso mostre, residenze d'artista ed eventi con artisti sia internazionali che italiani da realizzarsi sia a Bard che presso i Comuni di Aussois e Avrieux. Inoltre, il progetto intende promuovere un turismo sostenibile integrando esperienze culturali e artistiche con la salvaguardia ambientale. Il progetto verrà realizzato con la collaborazione tecnica di Alina Art Foundation, fondazione olandese al sostegno degli artisti e l'Associazione Inarttendu, spazio d’arte contemporanea con sede ad Aosta.

Il bando è pubblicato sul sito del Forte di Bard e le adesioni dovranno pervenire entro venerdì 4 aprile 2025. Tutte le 45 opere finaliste (39 dell’Open Call e 6 della sezione master) saranno pubblicate in un catalogo cartaceo e confluiranno in una mostra allestita al Forte di Bard nel periodo luglio-settembre 2025.

Il terzo ambito di attività coinvolgerà la nuova edizione della rievocazione storica Napoleonica, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2025, evento nato per la valorizzazione culturale del Forte e del Borgo di Bard, che si allinea con gli obiettivi del progetto Transit con il suo focus su storia e cultura declinata in funzione di sostenibilità, estetica e inclusività. Previsti il coinvolgimento di operatori artistici locali francesi e italiani nell’elaborazione di un prodotto culturale legato alla storia di Bard e la partecipazione delle popolazioni locali alla rievocazione.