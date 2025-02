L'Adava a 'caccia' di personale al TFP Summit 2025

la prima volta, l’Associazione degli Albergatori e delle Imprese Turistiche della Valle d'Aosta (ADAVA) prenderà parte al TFP Summit 2025, una delle fiere del lavoro più rinomate in Italia nel settore turistico. Questo evento, organizzato da Job in Tourism, è dedicato al mondo dell’ospitalità e ha lo scopo di mettere in contatto i professionisti del settore con le aziende in cerca di talenti. L’obiettivo principale è quello di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel campo turistico, rispondendo alle esigenze delle imprese del settore.

Il recruiting avverrà in due importanti città italiane: Milano, il 7 febbraio, presso l’Hotel Melià, e Roma, il 28 febbraio, presso il Bettoja Hotel Massimo D'Azelio. ADAVA avrà uno stand in entrambe le sedi, dove i candidati potranno esplorare le opportunità lavorative offerte dalle strutture alberghiere valdostane per la stagione estiva. Un’opportunità unica per entrare in contatto con le realtà alberghiere di eccellenza della regione, che cercheranno nuovi collaboratori per potenziare il proprio staff.

Il presidente di ADAVA, Luigi Fosson, ha sottolineato l’importanza dell'iniziativa: “Crediamo che sia particolarmente importante rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze delle strutture ricettive nostre associate. Il mercato del lavoro nel settore dell’ospitalità è in continua evoluzione e spesso i nostri imprenditori si trovano in difficoltà proprio nella fase più delicata, quella della selezione del personale.” Secondo Fosson, il fine principale dell’iniziativa è quello di entrare in contatto con giovani talenti e professionisti che desiderano intraprendere una carriera nell’ospitalità, un settore vitale per l’economia della Valle d’Aosta. “Vogliamo far capire loro che lavorare nelle imprese valdostane rappresenta un valore aggiunto”, ha dichiarato.

La partecipazione di ADAVA non vedrà la presenza diretta degli albergatori, ma esclusivamente del personale dell’associazione, che fungerà da primo filtro e raccoglierà i curricula da condividere successivamente con gli associati. “La nostra presenza è esplorativa e orientata a valutare la qualità di questo canale di selezione. Il nostro obiettivo è duplice: da un lato, vogliamo rafforzare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per il settore, offrendo un servizio che aiuti le strutture alberghiere nella ricerca di personale; dall’altro, gli associati trarranno un beneficio concreto nell’ottimizzare i processi di selezione”, ha aggiunto Fosson. L’obiettivo finale, secondo il presidente, è garantire un servizio di qualità e soddisfare le aspettative dei clienti, in un settore fortemente caratterizzato dalla stagionalità.