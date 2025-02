Inflazione: il tasso accelera al +1,5%, a trainare l’aumento soprattutto i beni energetici regolamentati

L'Istat rileva a gennaio un’accelerata del tasso di inflazione, che segna quota +1,5% su base annua. Un andamento dovuto principalmente ai beni energetici, specialmente "a seguito della marcata accelerazione dei prezzi della componente regolamentata, ovvero le tariffe (+27,8% annuo da +12,7%)", spiega l’Istat.



Con l’inflazione a questi livelli, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima ricadute, per una famiglia media, pari a +472,50 euro annui.

Ricadute che si abbatteranno su una situazione già compromessa dai continui rincari registrati negli ultimi anni, che hanno determinato modifiche nelle abitudini di consumo e rinunce importanti da parte delle famiglie.



Per questo, è sempre più urgente e necessario che il Governo intervenga per contrastare i nuovi aumenti e sostenere le famiglie, affinché difficoltà, disagio e disuguaglianze non crescano ulteriormente.



È indispensabile, in tal senso, che il Governo intervenga attuando:

• la promessa e mai realizzata riforma degli oneri di sistema sui beni energetici (eliminando voci obsolete e spostandone altre sulla fiscalità generale);

• la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e una determinata azione di contrasto alla povertà alimentare;

• la rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo (che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia);

• lo stanziamento di maggiori risorse per la sanità pubblica;

• l’avvio di misure per riequilibrare le disuguaglianze esistenti, prima di tutto attraverso un rinnovo dei contratti, una giusta rivalutazione delle pensioni e una riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi.