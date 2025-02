Concours Abbé Trèves 2025 : appel à la participation des jeunes valdôtains

Afin de stimuler la créativité et d’encourager les jeunes à s’exprimer en langue française, la Section de la Vallée d’Aoste de l’Union Internationale de la presse Francophone (U.P.F.), avec le soutien du Conseil de la Vallée et du Centre d'Etudes Abbé Trèves, annonce l’ouverture des demandes de participation au Concours Abbé Trèves, édition 2025. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 février prochain, dernier délai. Ce concours est une excellente opportunité pour les jeunes de la région de faire entendre leur voix et de partager leurs réflexions sur leur identité et leur appartenance au territoire valdôtain.

Ce concours s’adresse à tous les jeunes résidant en Vallée d'Aoste, âgés de 14 à 29 ans. Les participants peuvent choisir entre trois formats pour exprimer leur idée : un texte écrit, un enregistrement audio ou une vidéo. Le thème central de cette édition est "Spontanément Valdôtain.e.s", invitant les jeunes à réfléchir sur leur sentiment d’appartenance au territoire et à la communauté valdôtaine, et à partager leurs perceptions, leurs expériences ou leurs émotions liées à la culture, aux traditions et aux valeurs de la région.

Les jeunes qui choisissent de participer avec une vidéo pourront utiliser leur propre smartphone pour une durée maximale de 10 minutes. Ils peuvent s’inspirer des vidéos déjà réalisées, disponibles sur le site de l’UPF à l’adresse www.upfvda.org, dans la section Activités puis Spontanément Valdôtain.e.s. Cette possibilité permet aux participants d’explorer la dimension visuelle et créative du concours.

Pour ceux qui préfèrent le format écrit, il leur est demandé de soumettre un texte ne dépassant pas 3 000 caractères (espaces compris), dans lequel ils pourront exprimer leurs idées et sentiments de manière plus narrative. Quant aux jeunes qui privilégient le format audio, la durée de l’enregistrement ne devra pas excéder 8 minutes. Cela permettra aux participants d’utiliser la voix comme moyen d’expression pour transmettre leurs émotions et réflexions sur leur identité valdôtaine.

Le concours offre une belle récompense à la meilleure réalisation, qu’il s’agisse d’un texte écrit, d’une vidéo ou d’un podcast audio. En effet, le lauréat recevra une dotation de 2.500,00 euros, qui sera utilisée pour financer une formation de haut niveau ou un stage professionnel au sein d’un média dans un pays francophone de son choix. De plus, les frais de voyage et d’hébergement sur place seront également pris en charge, offrant ainsi une occasion unique pour le jeune gagnant de développer ses compétences et de s’immerger dans un environnement francophone.

Ce concours est une occasion précieuse pour les jeunes de la Vallée d’Aoste de mettre en valeur leurs talents créatifs, de partager leur culture et leur vision du monde, tout en renforçant leur lien avec leur communauté et leur identité. En participant à cette initiative, ils ont non seulement la possibilité de se faire connaître, mais aussi de contribuer à la préservation et à la promotion de la langue française et des traditions valdôtaines.

Pour obtenir plus d’informations ou poser des questions, les intéressés peuvent contacter l’UPF par email à l’adresse suivante : info@upfvda.org ou par téléphone au 340 3567452 (Gabriella). Les jeunes sont invités à participer massivement à ce concours enrichissant qui représente une belle porte d’entrée vers de nouvelles opportunités d’apprentissage et de développement personnel.