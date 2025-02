GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Il Governo regionale, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo dell’azionista Regione autonoma Valle d’Aosta sulle proprie società In House, ha approvato il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale (PEA 2025) di Finaosta SpA. Analogamente, ha approvato il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale (PEA 2025) della Società di Servizi Valle d’Aosta SpA. Sui due atti è stato espresso il parere favorevole della II Commissione consiliare.

Per quanto riguarda le nomine di competenza regionale, è stato designato Mario Vevey quale consigliere del consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, per un quadriennio.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato il "Memorandum of understanding" finalizzato all’attivazione di una collaborazione strategica e operativa tra la Regione e il Consorzio Cineca di Bologna per lo sviluppo di progetti congiunti che promuovano la sperimentazione e l’adozione di tecnologie avanzate nei settori di interesse comune.

È stata approvata l’integrazione del programma degli acquisti di beni e servizi della Regione per il triennio 2025/2027 con l’acquisizione degli interventi per l’adeguamento della piattaforma SUAP alle specifiche tecniche di interoperabilità, nell’ambito della Missione 1, componente 1, sub-investimento 2.2.3 del PNRR, finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la partecipazione della Regione, per il tramite della Struttura attività espositive e promozione identità culturale, al XXXVII Salone internazionale del libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio 2025.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il programma di massima delle iniziative regionali per l’anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai. Il programma si pone come obiettivo generale la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'importanza della conservazione dei ghiacciai e la promozione della ricerca scientifica, della didattica e della valorizzazione del patrimonio glaciale in Valle d'Aosta.

Sono state approvate le procedure tecnico-amministrative dei canoni da applicare alle autorizzazioni e alle concessioni idrauliche per l’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico e l’aggiornamento del tariffario per la determinazione dei canoni da applicare nel corso del triennio 2025/2027.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono stati approvati il Piano sangue e plasma della Regione per il triennio 2025-2027 e il Programma annuale di autosufficienza per l’anno 2025. Con l’approvazione dei documenti si adeguano la programmazione e l’organizzazione delle attività del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale al costante aggiornamento della normativa e delle linee guida in materia di sangue ed emoderivati e alla situazione regionale. Inoltre, si programma la copertura annuale del fabbisogno di emocomponenti ed emoderivati al fine di garantire l’assistenza ai cittadini, soprattutto riguardo agli interventi chirurgici, alla traumatologia, alle patologie che interessano il sangue e a quelle curate con farmaci ottenuti dalla lavorazione del plasma.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata esaminata la deliberazione che definisce le nuove disposizioni applicative per la concessione di mutui a tasso agevolato a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. La deliberazione sarà illustrata alla Commissione consiliare competente prima dell’approvazione definitiva da parte del Governo regionale.

Sono stati concessi contributi a varie associazioni sportive a sostegno dell’organizzazione di manifestazioni sportive diverse, in programma nel periodo febbraio-aprile 2025. In particolare, tra gli altri, alla Trisports.it Team per il Campionato Mondiale open di winter triathlon e alla Fondazione Trofeo Mezzalama per l’organizzazione del XXIV° Trofeo Mezzalama, quest’anno prova del Campionato Mondiale Lunga Distanza assegnata dalla International Ski Mountaineering Federation (ISMF), in programma a Gressoney-La-Trinité e Breuil-Cervinia sabato 26 aprile 2025.