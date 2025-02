Un incontro per la cultura e la sicurezza europea: Luca Zampaglione al Circolo Valdostano della Stampa

La serata conviviale del mese di febbraio, organizzata dal Circolo della Stampa, è dedicata a un tema di grande rilevanza: le tecnologie informatiche su larga scala utilizzate dall'Unione Europea nei settori della sicurezza e della giustizia.

Zampaglione, con una carriera che lo ha visto ricoprire ruoli importanti, prima nella Polizia di Stato e successivamente in ambito internazionale presso Europol e NATO, attualmente lavora per eu-LISA, l’Agenzia dell'Unione Europea che gestisce i sistemi informatici nelle aree di sicurezza, giustizia e libertà. La sua esperienza di vertice, culminata nel ruolo di direttore esecutivo ad interim nell’estate del 2024, arricchirà l'incontro con una visione approfondita del funzionamento e del valore aggiunto di queste tecnologie a supporto della sicurezza e della giustizia in Europa.

Questo incontro non rappresenta solo un'opportunità per comprendere meglio l’evoluzione delle tecnologie informatiche a livello europeo, ma anche un momento di crescita personale e culturale per la comunità valdostana. La Presidente Vacchina, con la sua costante attenzione alla qualità della cultura e dell’informazione, sottolinea l’importanza di eventi come questi, che contribuiscono non solo alla formazione professionale, ma anche al rafforzamento della pace sociale e alla consapevolezza collettiva.

Il Circolo Valdostano della Stampa invita, quindi, tutti i cittadini interessati a partecipare, certi che la parola del dott. Zampaglione, fondata sulla sua esperienza internazionale, sarà un prezioso contributo per tutti. Le prenotazioni sono aperte e possono essere effettuate contattando la segretaria del Circolo, Margherita Garzino, o direttamente la Presidente Mariagrazia Vacchina.