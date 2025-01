Vigili del fuoco in azione alla Fiera di Sant'Orso, un impegno che non va in fumo

L’impegno del Corpo è sempre costante, ma durante questi due giorni di grande affluenza la presenza dei vigili è ancora più significativa. Un totale di 28 vigili professionisti e 16 vigili volontari si alterneranno nelle operazioni di soccorso tecnico urgente, pronti ad intervenire in qualsiasi momento per gestire situazioni di emergenza.

Le postazioni mobili sono dislocate in quattro punti strategici: due gestite dal personale professionista, in via Guido Rey e via Ribitel (nella foto), e altre due, a cura dei vigili volontari, in Piazza Arco d’Augusto e Piazza della Repubblica. Ogni postazione è dotata di una comunicazione radio diretta con il COM, il Centro Operativo Misto, che fungerà da centrale di coordinamento. Il COM sarà presidiato da tre vigili professionisti, i quali garantiranno la gestione delle informazioni, facilitando la collaborazione con gli altri enti di soccorso presenti sul territorio durante l’evento.

L’impegno dei vigili del fuoco va oltre il semplice intervento nelle emergenze: è un contributo fondamentale alla sicurezza di una manifestazione che richiama ogni anno migliaia di persone. La loro presenza garantisce tranquillità e supporto, consapevoli dell’importanza di essere sempre pronti a rispondere alle necessità della comunità.