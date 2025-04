Economia sociale e cooperazione: Aosta accoglie Giuseppe Guerini per una serata di riflessione e futuro al CRicolo della Stampa

In un mondo sempre più segnato da diseguaglianze sociali ed economiche, arriva ad Aosta un evento di grande rilievo che pone al centro il valore dell'economia sociale come risposta concreta alle sfide della contemporaneità.

Il Circolo Valdostano della Stampa invita gli Organi di Informazione, i propri Soci e tutti i cittadini interessati alla serata conviviale che si terrà martedì 6 maggio 2025, a partire dalle ore 20.00, presso il ristorante “Intrecci” di Via Binel 12, Aosta.

Tema dell’incontro: "Economia sociale, Europa e cooperazione". Un appuntamento che promette di essere non solo una cena, ma un autentico momento di crescita e confronto culturale.

Ospite d’eccezione sarà Giuseppe Guerini, una delle voci più autorevoli a livello nazionale ed europeo nel mondo della cooperazione sociale. Guerini, già Presidente nazionale di Federsolidarietà-Confcooperative (2010-2018) e attualmente membro del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo), si è distinto per il suo costante impegno nella promozione di un’economia più equa, inclusiva e sostenibile. Dal 2016 è anche Presidente di CECOP-CICOPA Europe, organismo che raccoglie cooperative di lavoro e sociali di tutta Europa.

A presentare e moderare l'incontro sarà Riccardo Jacquemod, Socio del Circolo, Presidente della Cooperativa La Sorgente, Consigliere nazionale di Federsolidarietà e Portavoce del Forum Terzo Settore Valle d’Aosta.

Sarà un’occasione unica per comprendere il ruolo cruciale delle cooperative sociali non solo nel nostro tessuto economico regionale, ma anche all'interno della più ampia cornice europea.

In un'epoca di profonde trasformazioni — dove il lavoro cambia, le fragilità si acuiscono e la richiesta di modelli economici più umani si fa sempre più urgente — l’economia sociale si conferma una delle risposte più credibili e necessarie.

"Non si tratta solo di occupazione — spiega Maria GRazia Vacchina — ma di dare senso al lavoro, costruire comunità e futuro, combattendo alla radice la povertà e la diseguaglianza."

La serata è aperta a tutti, previa conferma di partecipazione da comunicare alla Presidente Mariagrazia Vacchina al numero 335.7070016.

Economia sociale, cooperazione e cittadinanza attiva: tre parole chiave che, da Aosta, si collegano direttamente al futuro dell’Europa.