Courmayeur, soccorso in quota: l’intervento impeccabile dei Vigili del Fuoco

Intervento tempestivo e perfettamente coordinato oggi pomeriggio, sul comprensorio sciistico di Courmayeur, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco della Valle d’Aosta. Intorno alle 17:00 si è concluso un’operazione di soccorso a persona che ha visto impegnata la squadra del distaccamento professionista, intervenuta con l’ausilio del quad cingolato per raggiungere due persone in difficoltà nella parte alta delle piste.

Nonostante le condizioni non facili del terreno e la quota elevata, i Vigili del Fuoco hanno portato rapidamente in salvo i malcapitati, che fortunatamente non hanno avuto bisogno di cure sanitarie. Un’azione che dimostra ancora una volta la professionalità, la preparazione tecnica e la prontezza d’intervento dei nostri pompieri valdostani, sempre presenti e affidabili in ogni situazione, anche nelle condizioni più impervie.

Un esempio concreto di come l'efficienza e la competenza del corpo valdostano siano un punto di riferimento imprescindibile per la sicurezza in montagna.