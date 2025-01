Prêches et Sermons

Teologia o Teoria del "dormiamo tutti insieme"?

Ogni domenica, na anche nei giorni feriali, la Messa sembra essere un’occasione per assistere a una vera e propria "maratona verbale" di alcuni predicatori, che, armati di sermoni chilometrici, si preoccupano più di sfoggiare il loro vasto (e spesso incomprensibile) repertorio teologico che di trasmettere messaggi semplici e pratici.

Perché, diciamocelo, i fedeli non sono lì per fare un esame di dottrina, ma per ricevere un messaggio che tocchi il cuore e aiuti a vivere meglio, a partire da quella che è la quotidianità, fatta di bollette da pagare, bambini da crescere e la fatica di affrontare ogni giorno una vita che, purtroppo, non è sempre facile.

A volte, quando il prete si lancia in un sermone di venti minuti o mezzora sulla natura della Trinità, la gente comincia a fare quelle cose che, alla lunga, diventano segni di una resistenza silenziosa: tossire, consultare il cellulare, scrivere messaggi, guardarsi attorno con lo sguardo di chi sta cercando una via di fuga. E sì, anche il buon vecchio "soffiarsi il naso" diventa una forma di protesta silenziosa, ma pur sempre una protesta. Mentre il predicatore va avanti a spiegare misteri insondabili e concetti teologici degni di un seminario accademico, l'unica cosa che affiora nella mente dei fedeli è il "Quando finirà?".

Eppure, non è che non ci sia spazio per la teologia, ma forse sarebbe il caso di ricordare che le prediche dovrebbero essere semplici, comprensibili e in grado di toccare la vita quotidiana delle persone. Come ha giustamente sottolineato più volte Papa Francesco, il clero dovrebbe "contenere" le omelie in un tempo che non superi i sette-otto minuti. Una regola che, se applicata, permetterebbe a tutti di rimanere attenti, riflessivi e di portarsi a casa qualcosa di utile. Dopotutto, il Papa stesso non ha mai superato i 10 minuti durante la recita dell'Angelus, eppure riesce sempre a lasciare un messaggio potente e comprensibile, che fa parlare i giornali e resta nel cuore dei fedeli. Potere della sintesi!

Certo, ci sono anche esempi luminosi, come quello del Vescovo di Aosta, che in occasione della festa del Patrono San Francesco de Sales, ha deciso di essere breve e incisivo, con un’omelia che non ha superato i 10 minuti. E il risultato? Un messaggio forte, che è rimasto impresso nella memoria di chi era presente, senza il rischio di farsi distrarre dal ticchettio delle mani sul banco o dalle parole che si perdono nell'aria.

Dunque, la lezione è chiara: è meglio parlare poco ma dire qualcosa che colpisca l’animo dei fedeli, piuttosto che fare sfoggio di una conoscenza teologica che, pur ammirabile, rischia di essere incomprensibile e distante dalla realtà di chi è in chiesa.

Siamo sinceri: alle funzioni religiose non partecipano solo esperti di teologia, ma anche bambini, mamme, papà e persone che, con fatica, cercano di "tirare avanti la carretta" ogni giorno, tra crisi economiche e l’arduo compito di portare a casa il pane per i propri figli.

In fondo, il messaggio cristiano è di per sé semplice: amore, speranza, perdono, giustizia. La vera sfida non è trasmettere complesse teorie filosofiche, ma riuscire a parlare direttamente al cuore delle persone, senza complicazioni inutili. E, alla fine, non è forse questo il compito di un vero predicatore?

Théologie ou Théorie du "Dormons Tous Ensemble"?

Chaque dimanche, et même en semaine, la messe semble être l'occasion d'assister à un véritable "marathon verbal" de certains prédicateurs, qui, armés de sermons interminables, se préoccupent plus de mettre en valeur leur vaste (et souvent incompréhensible) répertoire théologique que de transmettre des messages simples et pratiques.

Parce qu'il faut le dire, les fidèles ne sont pas là pour passer un examen de doctrine, mais pour recevoir un message qui touche leur cœur et les aide à mieux vivre, à partir de ce qui fait la vie quotidienne : les factures à payer, les enfants à élever et la difficulté de faire face chaque jour à une vie qui, malheureusement, n'est pas toujours facile.

Parfois, lorsque le prêtre se lance dans un sermon de vingt minutes ou une demi-heure sur la nature de la Trinité, les gens commencent à faire ces petites choses qui, à la longue, deviennent des signes d'une résistance silencieuse : tousser, consulter leur téléphone, envoyer des messages, regarder autour d'eux avec le regard de ceux qui cherchent une issue. Et oui, même le bon vieux "se moucher" devient une forme de protestation silencieuse, mais toujours une protestation. Pendant que le prédicateur continue d'expliquer des mystères insondables et des concepts théologiques dignes d'un séminaire académique, la seule chose qui vient à l'esprit des fidèles est : "Quand cela va-t-il finir ?"

Cependant, il n'est pas question de dire qu'il n'y a pas de place pour la théologie, mais peut-être serait-il bon de rappeler que les prêches devraient être simples, compréhensibles et capables de toucher la vie quotidienne des gens. Comme l'a justement souligné à plusieurs reprises le Pape François, le clergé devrait "limiter" les homélies à un temps ne dépassant pas sept-huit minutes. Une règle qui, si elle était appliquée, permettrait à tous de rester attentifs, réfléchis et de repartir avec quelque chose d'utile. Après tout, le Pape lui-même n'a jamais dépassé les 10 minutes lors de la récitation de l'Angélus, et pourtant il parvient toujours à laisser un message puissant et compréhensible, qui fait parler les journaux et reste dans le cœur des fidèles. Le pouvoir de la synthèse !

Bien sûr, il existe aussi des exemples lumineux, comme celui de l'évêque d'Aoste, qui, à l'occasion de la fête de son saint patron, Saint François de Sales, a choisi d'être bref et incisif, avec une homélie qui n'a pas dépassé les 10 minutes. Et le résultat ? Un message fort, qui est resté gravé dans la mémoire de ceux qui étaient présents, sans risquer de se laisser distraire par le bruit des mains sur le banc ou par des paroles qui se perdent dans l'air.

Ainsi, la leçon est claire : il vaut mieux parler peu mais dire quelque chose qui touche l'âme des fidèles, plutôt que de faire étalage d'une connaissance théologique qui, bien qu'admirable, risque d'être incompréhensible et éloignée de la réalité de ceux qui sont à l'église.

Soyons sincères : aux offices religieux, il n'y a pas que des experts en théologie, mais aussi des enfants, des mamans, des papas et des personnes qui, avec difficulté, essaient de "tirer la charrette" chaque jour, entre crises économiques et la dure tâche de ramener à la maison le pain pour leurs enfants.

Au fond, le message chrétien est en soi simple : amour, espérance, pardon, justice. Le véritable défi n'est pas de transmettre des théories philosophiques complexes, mais de réussir à parler directement au cœur des gens, sans complications inutiles. Et, au final, n'est-ce pas cela le rôle d'un véritable prédicateur ?