'Microprogetti Alcotra': Ad Annecy l’evento di presentazione del secondo bando

L’Assessorato degli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la Montagna informa che giovedì 13 febbraio, dalle ore 9.30 alle 13.15, a Annecy, in Alta Savoia, si svolgerà una sessione informativa dedicata al secondo bando per Microprogetti del Programma Interreg Alcotra Italia-Francia 2021-2027.

Questo evento, aperto a tutti i beneficiari del territorio Alcotra, permetterà non solo di conoscere le caratteristiche specifiche dei microprogetti, del bando attualmente aperto fino al 23 aprile 2025, ma soprattutto offrirà la possibilità di conoscere e incontrare potenziali partner per esplorare nuove opportunità di collaborazione transfrontaliera.

I microprogetti, una novità del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027, sono progetti di dimensioni ridotte comprese tra 25.000 e 75.000 euro, che beneficiano di procedure di candidatura e gestione semplificate. Questa tipologia progettuale vuole incoraggiare la cooperazione transfrontaliera mobilitando nuovi attori pubblici e privati. I soggetti ammissibili devono avere il requisito principale di essere organismi dotati di personalità giuridica (ad esempio PMI, enti di formazione, cooperative, associazioni, istituzioni scolastiche, enti locali, ecc.)

Iscrizioni on-line, con posti limitati, a questo link: https://www.eventbrite.com/e/cooperation-france-italie-alcotra-matinee-decouverte-des-microprojets-tickets-1223200117479?aff=oddtdtcreator

La mattinata, che si svolgerà interamente in lingua francese, è organizzata grazie alla collaborazione tra la Regione – Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, la Regione Auvergne-Rhône-Alpes e il Dipartimento dell’Alta-Savoia. Il Programma dettagliato sarà pubblicato sul Canale Europa del sito internet regionale a questo link: https://new.regione.vda.it/europa/europa

Per ulteriori informazioni in merito al bando, è possibile consultare il seguente link: https://www.interreg-alcotra.eu/it/secondo-bando-la-selezione-di-microprogetti

Ufficio di rappresentanza a Bruxelles: Tel +39 0165 27.2931, E-MAIL: c.naldi@regione.vda.it; alcotra@regione.vda.it