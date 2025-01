Pensioni di febbraio in pagamento in Valle d'Aosta a partire dal 1° febbraio

A partire da sabato 1° febbraio, Poste Italiane inizierà il pagamento delle pensioni relative al mese di febbraio in tutti i 71 uffici postali della Valle d'Aosta. Gli utenti potranno ritirare la pensione direttamente allo sportello oppure, per chi ha scelto l’accredito, prelevarla in contante tramite i 45 ATM Postamat presenti sul territorio regionale.

A partire dalla stessa data, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano optato per l’accredito diretto. In tal caso, i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti BancoPosta, o di Postepay Evolution, potranno prelevare comodamente presso gli ATM senza necessità di recarsi allo sportello.

In aggiunta, Poste Italiane offre una polizza assicurativa gratuita per i titolari di Carta di Debito, che copre i furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, con un risarcimento che può arrivare fino a 700 euro all’anno, sia per prelievi effettuati agli sportelli postali che agli ATM Postamat.

Per ottimizzare l’esperienza del ritiro, Poste Italiane suggerisce ai pensionati di recarsi a ritirare la pensione nelle ore pomeridiane o, se possibile, nei giorni successivi al 1° febbraio, evitando le prime ore del mattino per ridurre i tempi di attesa.