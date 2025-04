Procedura selettiva per agenti di polizia locale da assumere in Enti Locali valdostani

Le Unités des Communes Valdôtaines Évançon, Mont-Cervin, Mont-Rose, Valdigne-Mont-Blanc hanno avviato, per il tramite del CELVA, una procedura selettiva per l’assunzione di 5 aiuto collaboratori a tempo indeterminato e pieno e di n. 2 aiuto collaboratori a tempo indeterminato e parziale, categoria C – posizione C1 del Testo unico del Comparto unico della Valle d’Aosta, nel profilo di agente di polizia locale.

Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del titolo finale di studio di istruzione di secondo grado, oltre al possesso dei requisiti specifici per il profilo oggetto della procedura selettiva.

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva devono essere presentate, tramite la specifica procedura telematica, entro le ore 23:59 di giovedì 29 maggio 2025.

Ulteriori informazioni, oltre al bando integrale, sono disponibili sui siti internet istituzionali del CELVA e degli Enti che hanno avviato la procedura stessa per il tramite del Consorzio.