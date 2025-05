MaisonLoisir nella terza giornata tra profumi di legno scolpito, note in libertà e sogni di benessere

Fin dal mattino, i più piccoli potranno lasciarsi coinvolgere in laboratori sensoriali curati da “La Pedagogista Verde” e “Nati per Leggere”: un’Area Kids pensata come rifugio magico, dove ogni gioco avrà il sapore della scoperta. Intanto, genitori e visitatori curiosi potranno concedersi un momento nell’Area Caffetteria, tra consulenze d’immagine, consigli per il giorno delle nozze e coccole estetiche anche per gli sposi. Il benessere, qui, si declina anche attraverso l’armocromia: l’arte di armonizzare la persona con i colori che la circondano.

Nel primo pomeriggio, la scena si sposterà all’esterno, dove il legno tornerà protagonista grazie alle sculture dal vivo firmate “Schegge d’Arte” e alla dimostrazione dei “Tronchi di design”. Lavorazioni grezze e insieme poetiche, che raccontano la montagna senza bisogno di parole. Poco più in là, il corpo diventerà danza con l’esibizione di pole dance di Simona Spataro: una performance che promette eleganza, forza e libertà. I motori, invece, accenderanno la memoria con i veicoli storici del CAMEVA, che racconteranno – con il loro semplice esserci – una storia di passione, ingegno e territorio.

Il filo rosso della sostenibilità e della salute sarà ben presente. Alle 10.00 si aprirà una conferenza sulla bellezza naturale della pelle, a cura del Dottor Nicola. Seguirà, alle 14.00, un corso pratico sulle manovre salvavita pediatriche tenuto dalla Croce Rossa. Dalle 16.00 in poi, il pubblico potrà immergersi in due incontri ispirati alla figura di Dino Olivetti e all’architettura sostenibile. Si parlerà anche di allevamento consapevole, del mistero dell’acqua nella tradizione naturale e del diritto alla salute, inteso come bene collettivo.

Il programma, ricco e variegato, offrirà anche momenti più esperienziali: alle 12.00 spazio al Feng Shui e all’armonia tra casa e persona; alle 14.00, invece, una consulenza dedicata alla vendita immobiliare rivolta a clienti esteri. Per i piccoli aspiranti chef, appuntamento alle 10.30 con “Mani in pasta”, il laboratorio in Area Ristorante dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Il gran finale sarà tutto musicale. Dalle 15.00, la Sala Eventi ospiterà Musique&Loisir, un progetto che vedrà esibirsi i giovani talenti del contest On Stage. Poi, dalle 21.00, il palco accoglierà il Leo Mas Show, seguito da un DJ set curato da La Pecora Nera che promette di far ballare fino a tardi.

Sarà una giornata pensata per tutti, in cui l’artigianato dialoga con la scienza, la danza con l’educazione, la musica con la consapevolezza. Un piccolo manifesto di ciò che la Valle d’Aosta può diventare quando mette in circolo creatività, cura e comunità.

La giornata si apre con:

● Area Kids: laboratori creativi e attività sensoriali con La Pedagogista Verde e

l'Associazione Nati per Leggere.

● Area Caffetteria: focus su wedding & benessere, con consulenze d'immagine,

coccole per lo sposo e esperienze di armocromia.

Nel pomeriggio:

● Sculture in legno dal vivo con Schegge d’arte.

● Dimostrazione di scolpitura “Tronchi di design” in Area Esterna.

● Esibizione di Pole Dance con Simona Spataro.

● Incontro con i veicoli storici CAMEVA, che raccontano passione e tradizione.

Focus Benessere: salute, natura e diritti

Sabato 3 maggio è anche la giornata dedicata a salute e sostenibilità:

● Alle 10.00, conferenza su Scienza e natura della Valle d’Aosta per la bellezza

della pelle (Dottor Nicola).

● Alle 14.00, nuovo corso pratico su manovre salvavita pediatriche (Croce Rossa).

● Dalle 16.00, doppio incontro ispirato alla figura di Dino Olivetti e all'architettura

sostenibile.

● La serata si chiude con talk dedicati alla salute dei cittadini, all’allevamento

consapevole e al mistero dell'acqua nella tradizione naturale.

Consulenze e laboratori esperienziali

● Alle 12.00, incontro su Feng Shui e armonizzazione della casa.

● Alle 14.00, consulenza pratica su vendita immobiliare a clienti esteri.

● Alle 10.30, in Area Ristorante, il laboratorio Mani in pasta per piccoli chef dai 5 ai 12 anni.

Grande serata: Musique&Loisir, Leo Mas Show e DJ Set

🎤 Dalle 15.00, la Sala Eventi ospita il progetto musicale Musique&Loisir, con i giovani

talenti del contest On Stage.

🌟 Dalle 21.00, si accende la notte con il Leo Mas Show, seguito alle 22.30 da un

coinvolgente DJ set a cura di La Pecora Nera.

Una serata imperdibile per chi ama musica, intrattenimento e divertimento live!

📍 Info utili

📍 Espace Aosta – Pépinière d’Entreprises

🕙 Orari di apertura: 10.00 – 22.00

🎟 Ingresso gratuito | 🅿 Parcheggio gratuito | 🍴 Area food con bar, caffetteria e

ristorante attivi

🌐 Programma completo e aggiornamenti su:

👉 www.maisonloisir.it

#MaisonLoisir2025 #ArtigianatoBenessereSpettacolo #SabatoInFiera #LaCasaDelleIdee