MaisonLoisir 2025 inaugura la decima edizione tra visione, emozione e concretezza

Un’edizione simbolica, che celebra tredici anni di percorso e conferma MaisonLoisir come punto di riferimento nel panorama fieristico dell’arredamento, della sostenibilità e dell’innovazione dell’abitare.

A dare il via alla cerimonia è stato Diego Peraga, ideatore della manifestazione, che ha ricordato come MaisonLoisir sia nata nel 2012 come un progetto quasi visionario:

«MaisonLoisir è nata come una scommessa. Da allora il mondo è cambiato velocemente e noi abbiamo cercato di cambiare con lui, restando al passo, anticipando tendenze e ascoltando i bisogni reali delle persone. Questa decima edizione è un traguardo, ma anche una tappa di un percorso che vogliamo continui a essere condiviso.»

A seguire, Henri Calza, amministratore unico di VdA Structure, ha evidenziato il valore della Pépinière d’Entreprises non solo come sede della fiera, ma come luogo di crescita per giovani imprese e startup:

«MaisonLoisir si inserisce perfettamente nella visione della Pépinière come contesto fertile per l’innovazione. Qui nuove realtà imprenditoriali si confrontano con aziende consolidate, generando dialogo e sinergia. È questo lo spirito che anima lo sviluppo economico della nostra regione.»

Roberto Sapia, presidente della Chambre Valdôtaine, ha sottolineato il ruolo centrale delle imprese valdostane, ricordando il contributo messo a disposizione in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive per sostenere concretamente la loro partecipazione:

«MaisonLoisir è una vetrina di visibilità e crescita. Parteciparvi significa rafforzare la propria presenza sul territorio e aprirsi al dialogo con mercati esterni. La Chambre continuerà a sostenere le aziende che scelgono di investire nel valore della relazione e del contatto diretto con il pubblico.»

Nel suo intervento, l’assessore Luigi Bertschy ha posto l’accento sulle politiche regionali legate all’innovazione, all’energia e alla mobilità sostenibile:

«MaisonLoisir è un’occasione utile a promuovere la cultura dell’innovazione e della sostenibilità, due pilastri fondamentali per il futuro dell’economia valdostana e della qualità della vita. Gli stand dell’Assessorato allestiti nella fiera offrono un'opportunità per far conoscere le iniziative proposte che incentivano la transizione energetica, promuovono soluzioni di mobilità intelligente, sostengono l’economia sostenibile e la formazione di nuove competenze professionali in linea con le sfide ambientali ed economiche del futuro.

Attraverso il Piano Energetico Ambientale Regionale e le azioni di supporto alla formazione e al lavoro, la Regione investe per rendere la Valle d'Aosta una terra innovativa, inclusiva, capace di garantire sviluppo sostenibile e nuove opportunità occupazionali. MaisonLoisir si inserisce pienamente in questa visione, proponendo modelli abitativi e di consumo responsabili, capaci di ridurre l'impatto ambientale, migliorare il benessere delle comunità e creare nuovo valore economico. Visitare MaisonLoisir è un’occasione per cittadini, imprese, studenti e giovani imprenditori per esplorare nuove soluzioni, conoscere progetti concreti, formarsi per diventare protagonisti attivi della transizione ecologica e digitale che stiamo costruendo insieme.»

La cerimonia è proseguita con un momento teatrale di forte impatto emozionale, a cura di Livia Taruffi di Elementa Teatro, che ha portato in scena un breve testo ispirato ai miti di Antigone e di Dedalo e Icaro, riflettendo sull’equilibrio tra progresso umano e rispetto per la natura. Musica, voce e poesia hanno dato vita a un passaggio simbolico e potente, in perfetta sintonia con il messaggio della manifestazione.

A chiudere, Miriam Ghigo, direttrice del Salone, ha ringraziato il pubblico, gli espositori e tutto lo staff organizzativo:

«Gli espositori non sono più semplici partecipanti, ma co-organizzatori. La loro fiducia, la loro creatività e il loro entusiasmo ci spingono ogni anno a migliorarci. Un grazie di cuore anche al pubblico, che in tredici anni non ha mai tradito questa manifestazione e continua a viverla come un appuntamento di valore.»

MaisonLoisir 2025 proseguirà fino a domenica 4 maggio, ospitando:

Oltre 200 espositori

Più di 150 eventi tra incontri, laboratori, talk, spettacoli e installazioni

Otto aree tematiche, che spaziano dall’edilizia all’arredamento, dall’enogastronomia al benessere

Una programmazione estesa anche nel centro storico di Aosta, con FuoriMaison

Orari di apertura:

Dal 30 aprile al 3 maggio: dalle 10.00 alle 22.00

Domenica 4 maggio: dalle 10.00 alle 19.00

Ingresso e parcheggio gratuiti

Programma completo disponibile su www.maisonloisir.it