Davide Dell’Innocenti ritorna alla guida dei giovani industriali di Confindustria VdA

Un ritorno che sa di esperienza, entusiasmo e voglia di guardare avanti: Davide Dell’Innocenti è di nuovo alla guida del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d’Aosta. A riportarlo alla presidenza è stata la recente decisione di Marco Capula di rassegnare le dimissioni, in seguito al grave incendio che ha colpito la sede di Arnad della Gps Standard.

“Ho accolto con dispiacere, ma piena comprensione, la richiesta di Marco” ha commentato il presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Francesco Turcato. “Capula rimane per noi una risorsa preziosa: sono certo che, superata questa fase difficile, potrà tornare a dare un contributo fondamentale all’associazione”.

Come da statuto, a subentrare immediatamente alla guida del Gruppo è stato il vicepresidente con delega Davide Dell’Innocenti, volto noto e stimato nel mondo imprenditoriale valdostano. Già presidente del Gruppo nel 2017, Dell’Innocenti rappresenta la terza generazione della famiglia alla guida del Gruppo Dell’Innocenti di Saint-Christophe, storica realtà industriale regionale fondata nel 1975.

Con la sua disponibilità immediata, Dell’Innocenti ha garantito continuità in un momento delicato: “In questi anni il Gruppo Giovani Imprenditori ha saputo mantenere una forte vitalità, mettendo al centro il dialogo con i giovani e il rafforzamento della formazione scolastica, fondamentale per il futuro del nostro tessuto imprenditoriale. In questi mesi proseguirò il lavoro tracciato da Marco, con l’appoggio di tutto il consiglio direttivo e dell’associazione, che quest’anno celebra l’importante traguardo degli 80 anni”.

Il consiglio direttivo rimane in carica e proseguirà il suo mandato fino al 2027. Ne fanno parte il vicepresidente Angelo Aresu, la past president Jasmine Jovial, e i consiglieri Rossella Noussan, Michele Valerioti e Giulio Valzolgher. Entro quattro mesi, come prevede lo statuto, sarà convocata l’assemblea per eleggere il nuovo presidente.

Con grande fair play e senso di responsabilità, Marco Capula ha salutato i suoi colleghi con parole sentite: “È stata una decisione dolorosa sul piano personale, ma inevitabile. Gli eventi delle ultime settimane mi hanno costretto a rivedere radicalmente le priorità. Auguro a Davide e a tutto il Gruppo di portare avanti con successo gli obiettivi condivisi all’inizio del nostro quadriennio”.

Con Dell’Innocenti al timone, il Gruppo Giovani guarda al futuro con rinnovata energia, pronto a continuare il percorso di crescita e innovazione che da sempre lo caratterizza.