Il Primo Maggio a Verrès: “Uniti per un Lavoro Sicuro”

Il Primo Maggio 2025 a Verrès si preannuncia come una giornata di grande significato, un momento di riflessione e di impegno per il lavoro, la sicurezza e la salute. Come ogni anno, la città della bassa valle si prepara ad accogliere il tradizionale corteo per celebrare la Festa dei Lavoratori, che quest’anno avrà come tema centrale proprio la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo slogan scelto, “Uniti per un lavoro sicuro”, non è solo una chiamata alla mobilitazione, ma un grido di allarme e di speranza che unisce lavoratori e sindacati in un comune obiettivo: rendere ogni posto di lavoro un luogo sicuro per tutti.

La scelta di Verrès non è casuale: questa cittadina storica della Valle d'Aosta ha sempre avuto un ruolo importante nel panorama sindacale e nel cuore delle lotte per i diritti dei lavoratori. Da qui, infatti, è partito un lungo percorso di consapevolezza che ha attraversato i decenni, mettendo al centro il tema della sicurezza sul lavoro, spesso troppo trascurato in un’epoca in cui i diritti dei lavoratori venivano messi in discussione dalle nuove dinamiche economiche e produttive. Verrès, con la sua tradizione di resistenza e di lotte sindacali, rappresenta così il simbolo di una comunità che non si arrende di fronte alle difficoltà, ma che continua a rivendicare dignità e giustizia.

La manifestazione avrà inizio alle 10.00 in piazza Fiorìn, dove si raduneranno i partecipanti per dare il via al corteo che si snoderà attraverso il paese, concludendosi davanti al Municipio, al Monumento ai Caduti. Qui, il momento più solenne: la deposizione di fiori in ricordo dei lavoratori che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Un atto simbolico che non solo rende omaggio a chi non c'è più, ma rappresenta anche un impegno a proseguire il cammino iniziato dai loro sacrifici.

La giornata proseguirà alle 11.30 con i discorsi ufficiali, tra cui quello di Claudio Albertinelli, segretario generale del SAVT, che porterà il suo saluto alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori presenti. Albertinelli, come tanti leader sindacali, sottolineerà l’importanza di una battaglia che non è mai terminata: quella per la sicurezza nei luoghi di lavoro, un diritto fondamentale che deve essere garantito a prescindere dal settore, dal ruolo o dalla posizione geografica. Un messaggio che suona forte, soprattutto in un momento in cui i cambiamenti nel mondo del lavoro richiedono una vigilanza costante per prevenire i rischi e tutelare la salute di chi lavora ogni giorno.

La Valle d'Aosta, pur essendo una regione piccola, ha una lunga tradizione di lotte sindacali. La giornata del Primo Maggio è sempre stata un momento di unione, di sensibilizzazione e di partecipazione attiva. Questo non è solo un giorno di festa, ma un’occasione per riflettere sul passato e guardare al futuro con occhi attenti, pronti a difendere e migliorare i diritti conquistati con fatica. In una regione come la nostra, dove le sfide legate alla crescita economica, alla sostenibilità e alla tutela dell'ambiente sono sempre più centrali, il Primo Maggio diventa anche l’occasione per rafforzare il legame tra la comunità, le istituzioni e i lavoratori.

A Verrès, quindi, non si celebra solo il lavoro, ma la comunità che, unita, sa affrontare le difficoltà. Ogni anno, il corteo del Primo Maggio diventa un momento di consapevolezza collettiva, un'opportunità per ricordare che la sicurezza e la salute non sono un lusso, ma un diritto fondamentale che va difeso con ogni mezzo. L’unione dei lavoratori valdostani, delle loro famiglie e dei cittadini di Verrès diventa, in questa occasione, un grido forte di speranza e di determinazione, che rimbomba nelle vallate valdostane e oltre.

In un’epoca segnata da incertezze economiche, da trasformazioni radicali nel mondo del lavoro e da nuove sfide sociali, il Primo Maggio a Verrès è più che mai una data che porta con sé un messaggio di lotta, ma anche di speranza: quello che il lavoro sicuro, la salute e il benessere dei lavoratori siano obiettivi che possano, e debbano, essere raggiunti. E, in un paese che affronta le sfide del futuro, questo è un impegno che riguarda tutti noi.

La Valle d'Aosta, e Verrès in particolare, continuano a essere fucine di battaglie per la dignità e la sicurezza sul lavoro, e la tradizione del Primo Maggio rappresenta un patrimonio da custodire e trasmettere alle nuove generazioni, affinché il lavoro non sia mai solo una necessità, ma un diritto che merita rispetto e protezione.