Casinò di Saint-Vincent: aprile positivo, ma senza slancio

Il Casinò di Saint Vincent chiude il mese di aprile con un incasso di 6.812.796 euro, con uno scostamento positivo di 70.203 euro rispetto allo stesso mese del 2024. Nonostante questo apparente risultato positivo, il dato complessivo nasconde sfumature che meritano un’analisi più approfondita. Se, infatti, i giochi da tavolo segnano un incremento significativo degli introiti (3.223.830 euro, con un +161.187 euro), le slot machine non riescono a fare lo stesso, registrando una contrazione di 90.984 euro (3.588.965 euro), nonostante l’aumento degli ingressi, pari a 27.257, con 510 visitatori in più rispetto allo scorso anno.

Nel complesso, il trend positivo sembra consolidarsi nel corso del 2025, con un totale annuo che raggiunge 28.159.011 euro, 3.527.631 euro in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Gli ingressi complessivi fino al 30 aprile sono 114.938, un piccolo incremento che, seppur positivo, lascia aperti interrogativi sulla vera forza della domanda turistica, soprattutto in un contesto che ha visto una Pasqua 2025 più altalenante di quanto ci si aspettasse.

A preoccupare, però, è l’andamento del Grand Hotel Billia, la struttura alberghiera collegata al Casinò. A fronte di un buon trend annuale con ricavi da vendite dirette pari a oltre 2,1 milioni di euro (+385.264 euro rispetto al 2024), il mese di aprile ha registrato un calo significativo di 56.329 euro (pari a 312.281 euro di ricavi), un dato che non può essere ignorato, soprattutto considerando la presenza di un evento di rilievo come la Pasqua, che normalmente porta flussi turistici considerevoli.

Nonostante i numerosi eventi e iniziative in programma, va sottolineato come l’alluvione che ha colpito la Valle d'Aosta nei giorni precedenti la festività pasquale abbia avuto un impatto diretto sulla circolazione e sul flusso di visitatori verso Saint-Vincent. Questo, infatti, ha causato disagi significativi nei collegamenti stradali, un aspetto che, purtroppo, ha influito anche sui risultati economici di aprile, in particolare nelle vendite dirette e nella spesa dei turisti.

In sintesi, aprile ha mostrato risultati complessivamente in linea con le attese, ma è inevitabile notare come le circostanze esterne abbiano avuto un peso non indifferente. La tempesta di fine marzo ha influito negativamente su una parte significativa delle attività e ha impedito a Saint-Vincent di cogliere appieno le potenzialità offerte dal lungo ponte pasquale. Se, da un lato, il Casinò mantiene una certa stabilità economica, d’altro canto le fluttuazioni stagionali e gli eventi imprevisti sollevano delle perplessità sul reale consolidamento dei risultati.

A questo punto, il vero test per la casa da gioco e per l’intero comprensorio sarà rappresentato dalla stagione estiva, che, con il suo carico di flussi turistici, potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro economico della località. Ma, se i primi mesi dell’anno sono indicativi, il Casinò di Saint Vincent sembra ancora in bilico, e la sua capacità di attirare visitatori dopo le difficoltà di aprile sarà il banco di prova più importante per i prossimi mesi.