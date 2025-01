L'Unione Valdôtaine si prepara per il 2025: nuove commissioni e obiettivi strategici

Il 27 gennaio 2025, a Saint-Christophe, si è svolta una riunione del Consiglio Federale dell'Union Valdôtaine. L'anno 2025 si preannuncia determinante per l'Union Valdôtaine: importanti appuntamenti politici attendono il Movimento, che dovrà essere pronto ad affrontarli nelle migliori condizioni organizzative e in tempi relativamente brevi. A tal fine, è fondamentale definire chiaramente le linee ideali, i presupposti e persino la filosofia che guideranno le scelte politiche e le metodologie da adottare per ottenere buoni risultati e, successivamente, amministrare correttamente la Valle d'Aosta. L'obiettivo è farlo in totale autonomia, senza essere subordinati a dinamiche esterne, avendo la capacità di decidere autonomamente del proprio futuro.

Per questo motivo, la struttura capillare e ben organizzata dell'Union Valdôtaine, la sua conoscenza approfondita del contesto, l’esperienza accumulata nel corso delle decadi e la capacità di analisi della società rappresentano risorse essenziali per rispondere sempre meglio alle esigenze della Valle d'Aosta e dei suoi abitanti. In questi momenti di cambiamento, il Movimento, i suoi organi dirigenti, gli eletti a tutti i livelli e le donne e gli uomini che lo compongono e lo animano, devono dare prova di coesione, rispetto delle persone e delle regole, e della lucidità necessaria per individuare correttamente le sfide politiche.

Per questo, sarà necessario lavorare insieme per attuare un cambiamento di paradigma che sostenga la formazione della lista da presentare alle elezioni. Sarà quindi indispensabile costituire tre commissioni in grado di rispondere alle diverse esigenze politiche, programmatiche e organizzative.

La prima commissione da costituire è la Commissione Regolamento, che sarà composta da cinque membri aderenti all'Union Valdôtaine, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Comitato Federale. Questa commissione avrà il compito di elaborare un documento che raccolga le regole per la formazione della lista dei candidati e le condizioni necessarie per garantire il corretto svolgimento della campagna elettorale. Il documento dovrà essere sottoposto agli organi direttivi del Movimento. La commissione dovrà concludere il proprio lavoro entro il 6 marzo, tenendo conto delle seguenti linee guida: sebbene il periodo transitorio della riunione non sia ancora terminato, bisognerà considerare tutti gli aderenti come parte di un unico Movimento forte e unito, con obiettivi comuni. In ragione dell’organizzazione territoriale unica dell'Union Valdôtaine in Valle d'Aosta, la commissione dovrà prevedere la possibilità di inserire candidati rappresentativi del territorio, ma anche personalità provenienti da associazioni, professioni e dalla società civile, per garantire una composizione ampia e rappresentativa. Gli eletti uscenti dovranno essere valorizzati come elementi strategici del Movimento, poiché portatori di competenza ed esperienza, qualora la loro condotta durante la legislatura sia stata coerente con le linee guida e le regole del Movimento e della loro sezione di appartenenza.

Il regolamento redatto dalla commissione sarà sottoposto in prima istanza alla valutazione del Comitato Federale e, successivamente, al Consiglio Federale per l’approvazione definitiva. Il lavoro della commissione si concluderà con l’approvazione del regolamento, e sarà compito del Comitato Federale garantirne l’applicazione. Qualora un membro del Comitato Federale fosse sottoposto a verifica sull'applicazione del regolamento, dovrà astenersi dalla discussione.

La seconda commissione da istituire sarà la Commissione Programma, che avrà il compito, in collaborazione con gli eletti al Consiglio della Valle, di redigere un programma elettorale chiaro e completo, capace di individuare i temi essenziali e rispondere alle esigenze di tutte le diverse componenti della società valdostana. Le sezioni dell'Union Valdôtaine potranno proporre i nomi per la composizione della commissione al Comitato Federale, che prenderà una decisione e sottoporrà la lista al voto del Consiglio Federale.

La terza commissione sarà quella dedicata all'organizzazione della campagna elettorale, che avrà il compito di coordinare l’organizzazione della campagna, la comunicazione, la logistica, la programmazione degli incontri, le affissioni e tutti gli aspetti tecnici. La nomina di questa commissione avverrà nei prossimi mesi.

Durante la riunione, il Consiglio Federale ha approvato all'unanimità i seguenti membri per le commissioni:

Commissione Regolamento: Alexandre Bertolin, Henri Calza, Albert Chatrian, Diego Empereur, Richard Villaz.

Commissione Programma: Patrizia Morelli, Frédéric Piccoli, Dino Viérin.

L'Union Valdôtaine se prépare pour 2025 : nouvelles commissions et objectifs stratégiques

Le 27 janvier 2025, à Saint-Christophe, s'est tenue une réunion du Conseil Fédéral de l'Union Valdôtaine. L'année 2025 s'annonce cruciale pour l'Union Valdôtaine : des rendez-vous politiques importants attendent le Mouvement, qui doit être prêt à les affronter dans les meilleures conditions organisationnelles et dans un délai relativement court. Il est donc essentiel de définir clairement les lignes idéales, les présupposés et même la philosophie qui orienteront les choix politiques et les méthodes à adopter pour obtenir de bons résultats et, ensuite, administrer correctement la Vallée d'Aoste. L'objectif est de le faire de manière autonome, sans être soumis aux dynamiques externes, et d'avoir la capacité de décider librement de son avenir.

C'est pourquoi la structure bien organisée et capillaire de l'Union Valdôtaine, sa connaissance approfondie du contexte, l'expérience accumulée au fil des décennies, ainsi que sa capacité d'analyse de la société sont des ressources fondamentales pour répondre de manière toujours plus efficace aux exigences de la Vallée d'Aoste et de ses habitants. En ces moments de changement, le Mouvement, ses organes dirigeants, ses élus à tous les niveaux, ainsi que les femmes et les hommes qui le composent et l'animent, doivent faire preuve de cohésion, de respect des personnes et des règles, et de la lucidité nécessaire pour bien cerner les enjeux politiques.

Pour cela, il sera nécessaire de travailler ensemble pour changer le paradigme et soutenir la constitution de la liste qui sera présentée lors des élections. Trois commissions devront être créées pour répondre aux différentes exigences politiques, programmatiques et organisationnelles.

La première commission à mettre en place est la Commission Règlement, composée de cinq membres adhérents à l'Union Valdôtaine, nommés par le Conseil Fédéral sur proposition du Comité Fédéral. Cette commission aura pour tâche d'élaborer un projet de règlement concernant la formation de la liste des candidats et les conditions nécessaires pour garantir un bon déroulement de la campagne électorale. Le projet devra être soumis aux organes dirigeants du Mouvement. La commission devra conclure ses travaux avant le 6 mars, en prenant en compte les lignes directrices suivantes : bien que la période transitoire de la réunion ne soit pas encore terminée, tous les adhérents doivent être considérés comme faisant partie d'un seul Mouvement fort et uni, poursuivant les mêmes objectifs. En raison de l'organisation territoriale spécifique de l'Union Valdôtaine en Vallée d'Aoste, la commission devra prévoir la possibilité d'inclure des candidats représentatifs du territoire, mais aussi des personnalités issues des associations, des professions et de la société civile, afin de garantir une composition large et représentative. Les élus sortants devront être valorisés comme des éléments stratégiques du Mouvement, étant porteurs de compétence et d'expérience, à condition que leur conduite pendant la législature ait été cohérente avec les orientations et les règles du Mouvement et de leur section d'appartenance.

Le règlement rédigé par cette commission sera d'abord soumis à l'évaluation du Comité Fédéral et ensuite au Conseil Fédéral pour une approbation définitive. Le travail de la commission se terminera par l'approbation du règlement, et il sera de la responsabilité du Comité Fédéral d'en assurer le respect. Si un membre du Comité Fédéral fait l'objet d'une vérification de l'application du règlement, il devra s'abstenir de participer à la discussion.

La deuxième commission à créer sera la Commission Programme, qui aura pour rôle, en collaboration avec les élus au Conseil de la Vallée, de rédiger un programme électoral clair et complet, capable de cibler les enjeux essentiels et de répondre aux demandes des différentes composantes de la société valdôtaine. Les sections de l'Union Valdôtaine pourront proposer des noms au Comité Fédéral, qui prendra la décision et soumettra la liste au vote du Conseil Fédéral.

La troisième commission sera chargée de l'organisation de la campagne électorale. Elle devra coordonner l'organisation de la campagne, la communication, la logistique, la programmation des rencontres, les affichages et tous les aspects techniques. La nomination de cette commission interviendra dans les mois à venir.

Lors de la réunion, le Conseil Fédéral a approuvé à l'unanimité les membres suivants pour les commissions :

Commission Règlement : Alexandre Bertolin, Henri Calza, Albert Chatrian, Diego Empereur, Richard Villaz.

Commission Programme : Patrizia Morelli, Frédéric Piccoli, Dino Viérin