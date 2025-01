Un siècle d'identité et de solidarité : L'Arbre de Noël des valdôtains à Paris

Cette année marquait la centième édition de cette rencontre, un moment symbolique pour les émigrés valdôtains vivant à Paris et leurs proches. L'événement a été organisé à la Maison du Val d'Aoste, où une délégation, menée par le Président de la Région Renzo Testolin, a participé à des débats et à des échanges autour de la préservation et de la promotion des racines culturelles valdôtaines à travers les générations.

Au cours de cette journée, la délégation valdôtaine s’est réunie autour de diverses figures de la société émigrée, telles que Jean Baptiste Pedretti, Président de l'Union Valdôtaine de Paris, et Marlène Domaine, la syndique de Saint-Nicolas, commune représentée lors de l'événement. Le débat principal de la matinée a porté sur la prochaine Rencontre Valdôtaine, un événement de grande envergure qui se tiendra dans la commune de Saint-Nicolas. Un autre point d'intérêt majeur de la table ronde a été la présentation de projets visant à renforcer les liens entre les Valdôtains d'ici et ceux d'ailleurs, en particulier le projet Identitas, lancé sous l’égide de l’assessorat des activités culturelles de la région. Ce projet a pour but de renforcer l’esprit identitaire des Valdôtains, en valorisant leur culture et leur langue à travers des initiatives éducatives et culturelles, notamment avec la création d’un catalogue didactique destiné aux élèves des écoles valdôtaines.

L’importance de tels événements réside non seulement dans la célébration d’une identité régionale, mais aussi dans la création de ponts entre différentes générations et communautés. Comme l’a souligné Renzo Testolin, l’Arbre de Noël est bien plus qu'une simple fête : il est un témoignage vivant de la persistance des liens qui unissent les Valdôtains à leur terre, leur langue et leur culture. Dans son discours, il a rappelé que l’émigration, bien que douloureuse, fait partie de l’histoire et de l’évolution continue de la région. « Ce rendez-vous est l’occasion de maintenir nos racines vivantes et de renforcer nos liens avec notre terre d’origine », a-t-il déclaré.

Ces mots résonnent profondément dans le contexte actuel, où beaucoup de jeunes Valdôtains, confrontés à des défis économiques et professionnels, sont contraints de quitter leur région pour poursuivre de nouvelles opportunités. Cette émigration, qui a été un phénomène récurrent tout au long de l’histoire de la vallée, reste une réalité persistante. Mais, comme le souligne Testolin, il est essentiel que les liens avec la vallée soient maintenus afin de préserver ce patrimoine culturel unique. Dans cet esprit, le projet Identitas représente une initiative cruciale pour l'avenir de la culture valdôtaine, en mettant l'accent sur la transmission intergénérationnelle et la connectivité entre les communautés.

Lors de cette rencontre, d'autres projets ont également été présentés, notamment la création d’une plateforme en ligne permettant de relier les associations culturelles valdôtaines, un moyen de renforcer les activités partagées et d’assurer une meilleure visibilité des actions menées par ces entités. Cette initiative témoigne de l’engagement de la région à soutenir la diaspora, en mettant à leur disposition des ressources concrètes pour maintenir vivante leur culture commune.

Un autre moment fort de la journée fut la présentation du Centre d'Études francoprovençales René Willien de Saint-Nicolas, dirigé par Christiane Dunoyer, une institution phare pour la préservation de la langue et des traditions valdôtaines. Ce centre, véritable conservatoire de la culture locale, s’engage à documenter et à transmettre le patrimoine linguistique et culturel de la région, en particulier le francoprovençal, langue historique qui fait partie intégrante de l'identité valdôtaine.

Enfin, l’Arbre de Noël a permis aux participants de se retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le groupe folklorique La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans a animé cette journée, offrant un aperçu des danses et chants traditionnels qui font la richesse du folklore valdôtain. De plus, les jeunes de l’École hôtelière de Châtillon ont préparé un vin d'honneur, favorisant ainsi des échanges et des moments de partage entre les membres de la communauté.

L'Arbre de Noël de Paris, au-delà de sa dimension festive, incarne donc une célébration de l'identité valdôtaine et un espace de réflexion sur les défis et les aspirations de la communauté émigrée. Ce rendez-vous annuel est un moyen de raviver les liens profonds avec les racines tout en s'adaptant aux réalités d’une société en constante évolution. C’est un exemple de résilience et d’attachement à la culture, offrant un espace pour que la jeunesse d’aujourd’hui puisse s’approprier et faire vivre ce patrimoine.

Dans un monde de plus en plus globalisé, de telles initiatives sont cruciales pour préserver l’héritage des petites communautés comme celle du Val d'Aoste, qui continue de faire vivre son histoire et ses traditions à travers les générations.