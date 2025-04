Sur les traces de nos racines : l’émigration valdôtaine en Belgique

L’Union de la Presse Francophone -section de la Vallée d’Aoste-, le Comité des Traditions Valdôtaines et la Fondation Chanoux poursuivent leur travail de documentation de l’émigration valdôtaine dans le monde. Après les documentaires réalisés aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et au Québec, cette année l’attention se porte sur la Belgique.

Comme c’était déjà le cas ces deux dernières années nous donnerons la possibilité à quatre jeunes valdôtain.e.s de participer à la réalisation de ce nouveau reportage.

Tous les jeunes âgés de 18 à 29 ans motivés et intéressés par l’histoire et la culture de la Vallée d’Aoste et passionnés par l’audiovisuel et les nouvelles technologies numériques peuvent participer aux sélections sur le projet Emigration Valdôtaine en Belgique en envoyant un curriculum vitae et une lettre de motivation (maximum une vingtaine de lignes) à l’adresse email : info@upfvda.org

Date limite de participation : 10 mai 2025

Le tournage se déroulera en Belgique à la mi-septembre et la post-production à Aoste au mois de novembre 2025.

Trois jeunes seront sélectionnées sur la connaissance (même rudimentaire) du matériel de tournage et des logiciels de post-production audiovisuels alors qu’un jeune sera retenu sur la qualité et la maitrise des langues : Italien, Français et Anglais.

Les candidatures retenues seront soumis à une sélection orale en présence du Président de l’UPF Vallée d’Aoste, du Président du Comité des Traditions Valdôtaines et d’un représentant de la Fondation Chanoux.

Les jeunes sélectionnés recevront une rémunération pour leur collaboration.

Le reportage fera ensuite l’objet d’une présentation publique à Aoste et d’une diffusion sur la chaine YouTube UPF Vallée d’Aoste.

Ce projet est soutenu par la Région Autonome Vallée d’Aoste - Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles – Structure des activités culturelles.

Pour toutes informations :

Tel : 349 2972071

Email : info@upfvda.org