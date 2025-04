L’Alliance Française de la Vallée d’Aoste félicite Maura Susanna pour son succès à The Voice Senior

Une scène nationale, des millions de téléspectateurs, et au centre, avec grâce et profondeur, Maura Susanna. Sa deuxième place lors de la finale de The Voice Senior, diffusée sur Rai 1, n’est pas seulement une réussite exceptionnelle pour elle en tant qu’artiste, mais une véritable victoire symbolique pour toute la Vallée d’Aoste. Le message de félicitations adressé par l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste dépasse le simple succès télévisuel : il s’agit d’une reconnaissance pour un parcours artistique long et cohérent, intimement lié à l’identité culturelle et linguistique de la région.

Au fil des années, Maura Susanna a su incarner avec une grande justesse l’âme plurilingue de la Vallée d’Aoste, plaçant la langue française et la francophonie au cœur de son expression artistique, aux côtés du francoprovençal, qu’elle interprète avec une finesse et une authenticité rares. Son approche, profondément humaine et sensible, a toujours su éviter les confrontations idéologiques entre ces deux langues, privilégiant le dialogue et l’harmonie. Dans un territoire où les débats sur l’usage et la valorisation des langues minoritaires peuvent parfois devenir clivants, Maura Susanna a montré par l’exemple que la coexistence n’est pas seulement possible, mais féconde, créative et authentique.

Sur la scène de The Voice Senior, elle n’a pas seulement offert sa voix et sa présence : elle a aussi porté tout un patrimoine culturel, en choisissant d’interpréter deux chefs-d’œuvre du répertoire français : La vie en rose et Hymne à l’amour d’Édith Piaf. Un choix audacieux, à contre-courant, dans un paysage musical télévisé souvent dominé par des logiques commerciales et des langages plus neutres. À travers ces chansons chargées de sens, Maura a affirmé une identité, celle d’une Vallée d’Aoste qui considère le français non pas comme un ornement, mais comme une composante vivante et essentielle de son être.

Derrière les applaudissements, il y a bien plus qu’une prestation réussie : il y a une déclaration d’amour pour une culture, et un engagement profond qui dure depuis des décennies. Maura Susanna a toujours utilisé la musique comme un lien, comme un pont entre les générations, entre les langues, entre la mémoire et le présent. Son parcours est celui d’une artiste qui a su rester fidèle à elle-même et à sa terre, devenant une ambassadrice inspirée d’une identité valdôtaine ouverte, inclusive, et résolument tournée vers l’avenir.

L’Alliance Française la décrit comme une « artiste d’une rare sensibilité » et une « ambassadrice sincère et inspirée de notre culture » – et cela, désormais, résonne bien au-delà des frontières de notre région.