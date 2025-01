Eccellenza chirurgica ad Aosta: l’innovazione della cheratoplastica lamellare anteriore nel Reparto di Oculistica

Un intervento di alta complessità ha recentemente evidenziato l’eccellenza della medicina oculistica in Valle d’Aosta. Presso l’Ospedale Regionale di Aosta, il Reparto di Oculistica ha eseguito con successo una cheratoplastica lamellare anteriore (DALK), un intervento altamente specializzato che segna un nuovo traguardo per la sanità valdostana. Il DALK, una tecnica innovativa nel campo del trapianto corneale, ha portato il team diretto dal Dott. Luca Ventre a un altro livello di competenza chirurgica, offrendo una soluzione avanzata a pazienti con patologie complesse come il cheratocono e cicatrici corneali centrali.

L'intervento, che prevede la rimozione della parte anteriore della cornea, risparmiando il foglietto profondo endoteliale, è stato realizzato dal Dott. Luca Ventre insieme al Dott. Erik Mus, una delle collaborazioni più promettenti della sanità locale. Come spiegato dal Dott. Ventre, la delicatezza dell'intervento è legata alla necessità di preservare il delicatissimo strato endoteliale che, se danneggiato, richiederebbe un trapianto corneale a tutto spessore. Questo tipo di operazione è complesso, richiede una precisione millimetrica e una grande esperienza.

«La complessità dell'intervento – commenta il Dott. Ventre – nasce dalla delicatezza del letto ricevente che può rompersi, comportando la necessità di un trapianto a tutto spessore. La precisione è fondamentale per il buon esito dell’intervento». Non è solo l’aspetto tecnico a fare la differenza, ma anche l’esperienza accumulata negli anni dal team oculistico dell’Ospedale Beauregard, che da tempo si distingue per la qualità e l’innovazione dei trattamenti offerti ai pazienti.

A testimoniare il livello di eccellenza raggiunto, anche la presenza del Dott. Mus, che da più di un anno si è formato presso il Prof. Paolo Rama, uno dei massimi esperti di patologia corneale, arricchendo la sua esperienza con studi pratici presso il centro di Pavia. Questo continuo aggiornamento e la collaborazione tra specialisti, evidenziano un ambiente in cui l’innovazione e l'aggiornamento professionale non sono solo un’opzione, ma una necessità.

Dal punto di vista istituzionale, il Dott. Massimo Uberti, Direttore Generale dell’Azienda USL, ha sottolineato l’importanza di investire in risorse umane e tecnologie all’avanguardia per continuare a garantire alti standard di cura. «La nostra Organizzazione ha investito in tecnologie di ultima generazione, ma anche in un processo di recruiting e fidelizzazione del personale. Questo approccio rende il nostro ospedale un punto di riferimento non solo per i pazienti, ma anche per i giovani professionisti», ha dichiarato Uberti, rimarcando come la presenza di esperti come il Dott. Ventre e la sua squadra sia cruciale per il futuro della sanità pubblica valdostana.

Il valore aggiunto del Reparto di Oculistica non si limita, però, alle singole operazioni. La struttura è anche un centro di formazione di grande importanza per il panorama oculistico nazionale. Proprio a febbraio, il Dott. Ventre terrà un corso avanzato sulla tecnica di fissazione sclerale delle lenti intraoculari (IOLs), un metodo innovativo nel trattamento delle patologie oculari. Il corso, destinato a sette oculisti provenienti da tutta Italia, offre una combinazione unica di teoria e pratica, grazie all’utilizzo della tecnologia 3D presente nell’ospedale, che permette ai discenti di assistere all’intervento in tempo reale e interagire direttamente con il chirurgo.

Il Dott. Ventre, che ha eseguito oltre un centinaio di interventi di fissazione sclerale negli ultimi tre anni, ha affermato: «Vogliamo che i nostri pazienti possano ricevere trattamenti all’avanguardia, ma allo stesso tempo stiamo formando i medici del futuro, affinché anche le nuove generazioni possano continuare a garantire un livello di cura sempre più alto».

Un intervento chirurgico così sofisticato e una struttura in grado di offrire formazione avanzata non solo testimoniano l'eccellenza del sistema sanitario valdostano, ma confermano l’impegno della sanità pubblica a mantenere un livello elevato di competenza e innovazione. Un impegno che va oltre il mero trattamento, ma che si traduce in una vera e propria missione: garantire una qualità della vita migliore per i pazienti, preservando nel contempo la tradizione di alta professionalità e formazione che caratterizza la medicina in Valle d'Aosta.

L’esito positivo dell’intervento e l'attività di formazione rivestono un significato simbolico: rappresentano il punto di arrivo di un percorso di crescita, che va ben oltre l’aspetto medico, e si inserisce in una rete di eccellenza che contribuisce a mantenere il nostro sistema sanitario competitivo e al servizio della comunità. La medicina, infatti, non è solo una questione di tecniche, ma di persone, di esperienza, di continua ricerca.