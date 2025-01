La Région Autonome Vallée d’Aoste et le Conseil départemental de la Haute-Savoie renforcent leur coopération

La signature de cette convention a eu lieu dans des lieux symboliques, du Col de la Voza à Saint-Gervais jusqu’à la Station du Pavillon de Skyway à Courmayeur, soulignant les intérêts et enjeux communs entre la Région autonome Vallée d’Aoste et le Département de la Haute-Savoie. Ces deux territoires, aux liens historiques forts, entendent ainsi renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs d’activité.

Renzo Testolin, Président de la Région Autonome Vallée d’Aoste, a exprimé l’importance de cette collaboration transfrontalière : « Par la signature d'aujourd'hui, nous renforçons la proximité entre les deux communautés et une étroite collaboration entre les institutions dans divers domaines, notamment ceux du développement du tourisme dans un contexte mondial de changement climatique, de la culture, du patrimoine historique et culturel, des relations institutionnelles et du développement de la francophonie qui peut trouver dans ce lien un nouveau élan. En effet, nous sommes fermement convaincus que notre région transfrontalière et bilingue et le département de la Haute-Savoie, auquel nous lient des racines historiques et culturelles, peuvent jouer, comme le prévoit le traité du Quirinal, un rôle fondamental dans le renforcement des relations entre la France et l'Italie. Enfin je remercie l'assesseur aux affaires européennes Luciano Caveri pour son travail de contact et de relation qui a permis de bien achever ce dossier, en cohérence avec son rôle dans la coopération territoriale. »

De son côté, Martial Saddier, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, a souligné l’importance de cette nouvelle étape dans les relations entre les deux territoires : « Nous avons des liens historiques avec la Région Autonome Vallée d’Aoste au niveau de la culture, du patrimoine et de nos caractéristiques territoriales. Il est important pour nous de réaffirmer notre volonté de raviver ce lien de manière solennelle et de préparer l’avenir en mettant la jeunesse au cœur du projet pour les générations futures. »

Cette signature vient ainsi renforcer un partenariat fondé sur des valeurs communes et une volonté de travailler ensemble pour l'avenir. En mettant l'accent sur la jeunesse et les projets transfrontaliers, les deux parties espèrent donner un nouveau souffle à leurs collaborations, tout en respectant les spécificités et les richesses de chacun des territoires.