Formation pour l'avenir, Les Femmes Valdôtaines et l'engagement civique au cœur de la politique locale

Nelly Celesia, représentante des Femmes Valdôtaines et ancienne vice-syndic de Sarre, a souligné l’importance de cette initiative. « Ce cours a été créé pour trois raisons. La première est de former et de continuer à former les personnes, femmes et hommes, qui administrent et administreront le territoire, afin de leur faire prendre conscience de ce qui les attend tant au niveau communal que régional. La deuxième est de transmettre des connaissances et des compétences pour donner aux femmes des chances égales de participer activement à la vie politique. La troisième raison est de raviver la passion pour la politique, pour l'art du possible et pour la chose publique. Je crois que faire passer ce message aujourd’hui est encore crucial. »

Les dates et les thématiques des cours sont les suivantes :

Samedi 22 mars à 15h, à Sarre : Se rapprocher de la politique et introduction à la politique valdôtaine, avec Luciano Caveri.

Samedi 29 mars à 15h, à Morgex : Fondements juridiques de l’autonomie valdôtaine, avec un expert du domaine.

Samedi 5 avril à 15h, à Châtillon : Administration et budget d’une Commune, avec des spécialistes en gestion municipale.

Samedi 12 avril à 15h, à Verrès : Urbanisme et travaux publics, avec des professionnels du secteur.

Ces cours ne sont pas seulement une opportunité d’apprentissage, mais un véritable appel à l’engagement civique. En particulier, l’accent mis sur la participation des femmes et des jeunes montre une volonté d’équilibrer les voix au sein des instances décisionnelles, traditionnellement dominées par les hommes. Le rôle des femmes dans la politique locale et régionale est essentiel, et cette formation vise à leur offrir les outils nécessaires pour qu’elles puissent s’y engager pleinement.

Joël Farcoz, président de l’Union Valdôtaine, a également souligné la pertinence de cette initiative dans un contexte d’autonomie croissante de la Vallée d’Aoste. « Une société autonome comme la nôtre se développe si elle connaît et maîtrise les bases juridiques, institutionnelles et administratives de son territoire. C'est pour cette raison que nous organisons cette formation pour les jeunes et les moins jeunes. » Ce commentaire met en lumière la nécessité d’une compréhension profonde des mécanismes qui régissent l’autonomie régionale. Une formation solide et complète est un investissement dans l’avenir de la vallée, permettant à chacun de participer activement à la construction d’une société plus juste et plus équitable.

Les quatre sessions abordent des thématiques variées, allant de la politique locale à l’administration communale, en passant par le budget municipal et l’urbanisme. Chaque rencontre est une occasion de découvrir les enjeux de la gestion publique, mais aussi de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les collectivités territoriales.

Au-delà des aspects techniques, cette initiative rappelle l’importance d’une politique ouverte à toutes et à tous, où l’accès à la connaissance et à la prise de décision est démocratisé. Dans un monde en constante évolution, la participation active des citoyens, notamment des femmes et des jeunes, devient plus que jamais un levier essentiel pour la pérennité et la qualité de la gouvernance locale.

Les inscriptions sont ouvertes et tous les intéressés sont invités à se joindre à ces sessions de formation, qui se dérouleront dans différentes communes de la Vallée d’Aoste. Pour un territoire plus informé et plus inclusif, l'engagement citoyen commence par une meilleure connaissance des outils à disposition. Une société bien formée est une société qui avance, et ces sessions sont un pas important dans cette direction.