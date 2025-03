Dans la Commune de Saint-Nicolas la 49e Rencontre valdôtaine

La 49e édition de la Rencontre valdôtaine, prévue le 3 août à Saint-Nicolas, a été présentée à la presse aujourd’hui, mardi 11 mars 2025, lors d’une conférence à laquelle ont participé le Président de la Région Renzo Testolin, l'Assesseur aux activités et aux biens culturels, au système éducatif et aux politiques des relations intergénérationnelles Jean-Pierre Guichardaz, la Syndique de Saint-Nicolas Marlène Domaine, les représentants de l'Association Valdôtaine Fiolet Christian Comé (Président) et Diego Farinet (vice-Président), Marco Gheller de la Fondation Chanoux, Elisabetta Dugros, qui suit les activités menées par l'Assessorat pour la promotion des sociétés savantes, et les représentants du Centre d’études francoprovençales René Willien de Saint-Nicolas.

Cette année également, à cette grande fête qui réunit chaque année les immigrés valdôtains à leur terre natale s’ajoutera une série d’événements réunis sous le titre « Autour de la Rencontre – Regards croisés sur l’émigration des Valdôtains d’hier et d’aujourd’hui », qui incluront des conférences, des expositions photographiques et des projections de reportages sur le thème de l’émigration. Organisés par la structure Secrétaire général de la Région, en collaboration avec les associations du groupe de travail « La mémoire de l’émigration », ces types d’événements on envie d'enrichir le parcours qui nous amènera à la Rencontre. Les expositions de roll-ups, intitulées « La mémoire de l’émigration », conçues en 2020 et mises à jour pour chaque Rencontre, présentent des témoignages et documents concernant l’émigration à partir de la commune d’accueil, en partenariat avec les écoles locales.

La Rencontre valdôtaine de cette année, organisée en collaboration avec la Commune de Saint-Nicolas, se tiendra le dimanche 3 août 2025. La traditionnelle Table ronde, qui réunit les représentants des Sociétés d’émigrés valdôtains et les autorités, aura lieu le lundi 4 août au palais régional d’Aoste.

La Fondation Émile Chanoux, un des promoteurs du projet « La mémoire de l’émigration », collabore avec les structures régionales compétentes pour l’organisation de la 49e Rencontre valdôtaine. Cette année, elle proposera l’aménagement de l’exposition itinérante «La mémoire de l’émigration» en collaboration avec les écoles de Saint-Nicolas.

Deux initiatives préliminaires, programmées du printemps jusqu’à la Rencontre, sont destinées à sensibiliser la population de la commune et la population valdôtaine en général au phénomène de l’émigration :

Le vendredi 14 mars 2025, dans le cadre des Journées de la francophonie en Vallée d’Aoste, sera projeté à Aoste, au théâtre cinéma de la Ville, le documentaire sur l’émigration valdôtaine au Québec « Je me souviens », réalisé en collaboration avec l'Union internationale de la Presse Francophone, le Comité des Traditions valdôtaines et la Fondation Émile Chanoux, ainsi qu’avec le soutien de la structure régionale Activités culturelles.

À une date encore à définir, se tiendra une conférence sur l’immigration dans les régions alpines, qui sera animée par Tiziana Caponio, professeure à l’Université de Turin et spécialiste des politiques locales sur l’immigration.

L’engagement et la collaboration des associations culturelles, qui ont pour vocation de sauvegarder et de promouvoir le particularisme régional, tout en renforçant les racines de celui-ci, sont également essentiels pour l’organisation de la Rencontre valdôtaine. Ces associations participent à un projet de valorisation, par le biais des activités menées par l’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénérationnelles pour assurer la promotion des sociétés savantes. Ce projet vise à valoriser et promouvoir, de manière coordonnée, l’esprit identitaire qui trouve ses racines dans la spécificité linguistique et culturelle valdôtaine ainsi que dans le sentiment d’appartenance à la communauté valdôtaine, un aspect fondamental pour des événements tels que la Rencontre valdôtaine.

Le Centre d’Études francoprovençales « René Willien » de Saint-Nicolas s’occupera également de l’aménagement de l’exposition sur la vie et les œuvres de l’Abbé Jean-Baptiste Cerlogne, ainsi que de l’exposition « Un joà de nòhtra tera, lo fiolet », au musée Cerlogne de Saint-Nicolas. Les visiteurs pourront admirer cette exposition du 10 juillet au 31 août et certaines associations culturelles animeront l'après-midi de la journée de la Rencontre avec leurs propres activités spécifiques.

Par ailleurs, à l’occasion du centième anniversaire de la compétition de fiolet dénommée Bâton d’or, l’Association Valdôtaine Fiolet a proposé d'aménager, lors de la 49e Rencontre valdôtaine, un espace promotionnel où les participants pourront découvrir et essayer ce sport traditionnel.

Dans le cadre des initiatives « Autour de la Rencontre » le public sera également invité le 11 avril à Saint Nicolas à découvrir le livre "Cent ans de Bâton d’or" lors de la Conférence annuelle sur l’activité scientifique du Centre d’études de Saint-Nicolas, qui se déroulera du 11 au 13 avril 2025 et sera consacrée cette année aux jeux et aux sports traditionnels en Europe.