Printemps Théâtral 2025 : Une immersion dans le théâtre valdôtain avec Charvensod à l'honneur

Les deux soirées mettront en lumière le talent des compagnies de Charvensod avec la présentation de deux pièces : Le Pégno Digourdì et Le Digourdì. Ces créations, imprégnées de la culture locale et de l'esprit du théâtre populaire valdôtain, offriront un aperçu de la richesse artistique de la région.

Les spectateurs auront également l'occasion de profiter de pauses musicales tout au long des représentations, animées par Marcello Giometto et Luca Romeo, qui ajouteront une touche de magie à cette immersion théâtrale.

Avec cette programmation, le Printemps Théâtral continue de célébrer le dynamisme culturel de la Vallée d'Aoste, tout en mettant en avant le travail des artistes locaux et en contribuant à la valorisation du patrimoine théâtral régional. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de théâtre et de culture valdôtaine !

Le Pégno Digourdì

« Dedeun Defoua 2 »

(Dentro fuori 2)

Adaptation théâtrale et Régie : Jordy Bollon

Assistant du réalisateur : Margot Jorrioz

Scénographie : Renzo Bollon, Leandro Bornaz et Christian Quendoz

Responsable des costumes : Marlène Jorrioz

Chef lumière : Rocco Andreacchio

Vidéo (réalisation et montage) : Alessandro Stevanon

Ingénieur du son : Raffaele ”Neda” D'Anello

Technicien vidéo : Roger Comé

Acteurs : Joëlle Bollon, Anaïs Bondaz, André Bornaz, Sophie Bornaz, Jean Louis Centoz, Olivier Centoz, Véronique Centoz, Rémy Charruaz, Guillaume Comé, Agnès Dall'Ara, Violaine Dall’Ara, Geremia Gabrieli, Alice Giallombardo, Elodie Joux, Charlotte Linty, Désirée Pauline Linty, Reine Fleur Lucianaz, Nicholas Manchia, Aimé Pession, Amélie Petey, Julien Rosaire, Philippe Rosaire et Marie Claire Stevanon

Une pièce... Adaptation théâtrale de « Inside out 2 », film d’animation Disney/Pixar sur l'importance des émotions.

« Dedeun Defoua 2 est le résultat d'un projet plus vaste (Ciak, Sipario !), financé par Celva et démarré à l'automne dernier, dont l'objectif était d'intégrer l'art cinématographique à l'art théâtral avec des ateliers », dit Jordy Bollon, responsable de Le Pégno Digourdì et acteur dans Le Digourdì. « De ces ateliers est née une production qui a comme particularité l'utilisation de la cinématographie dans le scénario théâtral. Depuis leurs débuts, Le Pégno Digourdì ont gagné beaucoup plus de confiance, grâce également à l'expérience des laboratoires et, avec les débutants au Printemps (Alice, Amélie, Anaïs, André, Désirée, Elodie, Julien, Marie Claire, Nicholas, Philippe, Rémy), arriveront bien chargés sur scène. Je suis satisfait de leur travail et du chemin parcouru avec les collaborateurs et les professionnels ».

Petite histoire de Le Pégno Digourdì

La compagnie Le Pégno Digourdì est née en 2023 d'une idée de Jordy Bollon à la fin de l’été 2022. Depuis, il a commencé à rechercher dans l’école de Charvensod, aussi avec l’aide des enseignantes, des enfants les plus enclins à faire du théâtre. Avec le but de donner une nouvelle vie à la réalité théâtrale de Charvensod, déjà poursuivie par Le Digourdì, la troupe a des jeunes entre 6 et 14 ans.

Le Pégno Digourdì in una scena al Printemps 2023

Le Digourdì

« A caqueun lo tsafiaou teurie pa »

(A qualcuno il camino non tira)

Pièce écrite par la compagnie

Acteurs : Jordy Bollon, André Comé, Arnaud Comé, Michel Comé, Sophie Comé, Richard Cunéaz, Paolo Dall’Ara, Alessandro Garetta, Linty Charlotte, Margot Jorrioz, Marlène Jorrioz, Alexis Lucianaz, Fabien Lucianaz, Parfé Lucianaz, Jérome Munier, Amédé Quendoz, Christian Quendoz, Jean-Marc Savioz, Aimé Squinabol et Julie Squinabol

Une pièce... une comédie valdôtaine... à suspense

« Cette année, nous sommes très heureux de présenter la pièce en deux soirées », dit Fabien Lucianaz, président de Le Digourdì depuis 2021. « Afin de pouvoir satisfaire notre public fidèle et ceux qui souhaitent venir nous découvrir ».

Le Digourdì al Printemps 2024

Petite histoire de Le Digourdì

La compagnie Le Digourdì est née le 15 octobre 2008 après ses débuts dans la salle de la bibliothèque de Charvensod le 17 mai 2008. Son nom vient d'un épisode amusant quand la mère d'un des acteurs a dit à son fils : « Dèh, fé pa tan lo digourdì, eh ! » où digourdi est... un petit malin.

Les pièces sont toujours écrites par les acteurs qui sont de plus en plus engagés dans différents projets (vidéos, courts-métrages, CD) dans le but de poursuivre le patois de manière innovante, sympa et réfléchie. La compagnie, avec la pièce « Todzò pi digourdì » du 2018 écrite par elle-même, a gagné l’un des trois prix à la 11ème et dernière édition de la remise du Prix Magui Maquignaz en 2019 et s'est classée troisième à la « Fita di Téatro » du 15 octobre 2022.

Le Digourdì in una scena al Printemps 2024