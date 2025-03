Printemps Théâtral, un événement culturel majeur en Vallée d'Aoste, revient pour sa 44e édition, une édition qui promet d'être aussi riche et captivante que les précédentes

La soirée d'ouverture, prévue pour le samedi 15 mars 2025 à 21h au Théâtre Splendor, marquera le début des festivités avec la présentation de deux pièces exceptionnelles. Ces premières représentations seront signées par les compagnies La Tor de Babel et Le Falabrac de Brusson, deux groupes qui incarnent à la perfection l’essence de la tradition théâtrale valdôtaine, tout en offrant une modernité vibrante et accessible. La soirée sera également ponctuée de moments musicaux, ajoutant une dimension supplémentaire à cette célébration de la culture locale.

La première pièce, « L'è po hen que semble » (« Non è quel che sembra »), est écrite par Ettore Champrétavy, un pilier de La Tor de Babel, et mise en scène par Myriam Clusaz. Ce spectacle se propose comme un véritable voyage dans un musée de l’imaginaire collectif, une expérience théâtrale immersive qui invitera le public à participer activement. Cette pièce rassemble une pléiade d’acteurs issus de diverses communes de la Vallée d'Aoste, et chaque performance reflète la richesse des dialectes et des traditions locales. Ettore Champrétavy, président de La Tor de Babel, se réjouit particulièrement de la nouvelle énergie apportée par des jeunes talents comme Èloan Benato, et du retour de comédiens expérimentés comme Annie Lavy, Margot Panont, Paul Vallet et Yannick Vallet. « J'espère que le public passera un bon moment et que tout se passera bien ! », ajoute-t-il, une déclaration pleine d'optimisme qui souligne l'importance de cette rassegna dans la préservation et la diffusion des traditions théâtrales valdôtaines.

La Tor de Babel, fondée en 1993, est une compagnie unique qui réunit des acteurs venus de différentes municipalités de la Vallée d'Aoste. Cette troupe s'illustre par son rejet de la vulgarité et de la banalité, prônant une forme de théâtre qui célèbre la diversité linguistique et culturelle de la région. Depuis ses débuts, La Tor de Babel a remporté plusieurs prix, dont le prestigieux Prix Magui Maquignaz, ce qui témoigne de son impact et de sa qualité artistique.

De son côté, la compagnie Le Falabrac de Brusson présentera la pièce « Ou sémbiae un djor come touì y atre » (« Sembrava un giorno come tutti gli altri »). Cette œuvre, écrite par les membres de la compagnie elle-même, explore les surprises et les imprévus de la vie, tout en incitant à la réflexion. Ivano Favre, le président de la compagnie, se réjouit de la participation de nouveaux membres comme Gaëlle Gens et Didier Trevès, qui feront leurs débuts sur scène lors de cet événement. « Nous espérons que la pièce de cette année amusera beaucoup le public, mais en même temps, elle le fera réfléchir sur les situations inattendues que la vie peut nous présenter », déclare-t-il.

Fondée en 2004, Le Falabrac a été créé avec l'objectif de proposer un théâtre qui allie humour et réflexion. Depuis ses débuts, la compagnie a su s'imposer comme une force créative, capable de renouveler les formes théâtrales tout en restant fidèle aux valeurs traditionnelles de la région. Le symbole de la compagnie, un hibou, représente l'ironie et la sagesse, des qualités qui se retrouvent dans chacune de leurs créations.

Le Falabrac de Brusson

Le Printemps Théâtral n'est pas seulement un festival de théâtre, mais un véritable lieu de rencontre et de partage pour les habitants de la Vallée d'Aoste et les visiteurs. Il met en lumière la richesse culturelle de cette région montagneuse, où la tradition et la modernité se rencontrent pour offrir au public des spectacles authentiques, qui racontent les histoires et les préoccupations des gens de la vallée. Chaque pièce présentée est une invitation à découvrir, à travers le théâtre, la langue, les coutumes et les valeurs qui définissent l'identité valdôtaine.

Cet événement est bien plus qu'une simple manifestation culturelle, il représente un acte de préservation et de transmission du patrimoine vivant de la Vallée d'Aoste. En soutenant des compagnies comme La Tor de Babel et Le Falabrac, le Printemps Théâtral contribue à maintenir vivantes les traditions locales tout en ouvrant des espaces de réflexion et d'innovation théâtrale. Un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent s'immerger dans la richesse culturelle de cette région si particulière.

La Tor de Babel