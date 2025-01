L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che nella settimana da lunedì 10 a sabato 15 marzo 2025, al Centro Congressi dell'hotel Planibel di La Thuile è in programma la 38ma edizione delle Rencontres de Physique de la Vallée d'Aoste.

Si tratta di un grande evento scientifico di livello internazionale, organizzato dall’Assessorato in collaborazione con l’I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che con cadenza annuale riunisce fisici da tutto il mondo per discutere gli ultimi sviluppi nel campo della fisica delle particelle, della fisica nucleare e della fisica teorica, per fare il punto sullo stato della ricerca nel settore delle particelle elementari, i più piccoli costituenti della materia. Il Comune di La Thuile offrirà come sempre il suo sostegno all’iniziativa.

“Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta a La Thuile un evento di tale prestigio scientifico internazionale –dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz – che rappresenta non solo un'eccellenza nel campo della ricerca fisica, ma un’occasione di confronto grazie ai contributi proposti da relatori di alto livello provenienti da tutto il mondo sul tema delle particelle elementari e un’occasione per dare spazio a giovani ricercatori. Le Rencontres confermano il ruolo che la nostra Regione attribuisce alla promozione della cultura e della ricerca scientifica”.

I temi trattati, con più di 50 relazioni, saranno quelli sulla fisica delle astroparticelle e sulla ricerca della materia oscura: nuovi dati sul cosmo profondo insieme alle osservazioni di onde gravitazionali, forniscono un quadro innovativo del nostro Universo e aprono a nuove prospettive (e interrogativi) nella fisica delle particelle.

Les Rencontres de Physique rappresentano non solo un'eccellenza nel campo della ricerca fisica, ma anche un'importante occasione di visibilità per il nostro territorio, capace di attrarre ricercatori di altissimo livello da tutto il mondo con un appuntamento che contribuisce a rafforzare il posizionamento della regione come destinazione privilegiata per il turismo congressuale di alto profilo.

Anche questa edizione si è arricchita di alcuni spin off di grande interesse, rivolti agli studenti valdostani:

13 Kit didattici HOP, Hands on Physics , ideati, realizzati e promossi dal CERN di Ginevra, dalla Fondazione Agnelli e dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con il sostegno di Intesa San Paolo e di Stellantis sono stati assegnati a docenti di scienze e tecnologia delle scuole secondarie di primo grado della Regione, dopo aver effettuato un percorso di formazione;

due Cosmocube, rilevatori di raggi cosmici , sviluppati, a scopo didattico, dai ricercatori dell'INFN sono stati assegnati a docenti delle scuole secondarie di secondo grado di Aosta ed al polo di Verrès, dopo un percorso di formazione "Nuovi occhi per guardare il cielo (e non solo)" sui raggi cosmici e sulla loro misura;

laboratorio HEPscape! rivolto a studenti delle secondarie e al pubblico (https://web.infn.it/hepscape/descrizione-del-progetto/). I laboratori didattici si svolgeranno ad Aosta, presso il Teatro Splendor nei giorni 12, 13 e 14 marzo 2025. L'orario nelle mattine sarà dalle 8.00 alle 13.20, nei pomeriggi di giovedì e venerdì dalle 14.10 alle 17.00, come previsto nelle apposite circolari inviate alle scuole. Un'apertura dedicata al pubblico interessato viene proposta mercoledì dalle 14.30 alle 17.00.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet:

https://www.pi.infn.it/lathuile/lathuile_2025.html