Celiachia e dintorni: quando il glutine è solo la punta dell’iceberg

Che la celiachia sia una patologia in costante crescita è ormai un dato di fatto. Ma che sia anche solo l’inizio di un possibile effetto domino sul nostro organismo è una consapevolezza che molti ancora non hanno. Per questo l’Associazione Italiana Celiachia Valle d’Aosta ha deciso di promuovere un incontro pubblico venerdì 10 maggio, dalle 10.30 alle 11.00, presso l’ambulatorio medico in località La Maladière 66, a Saint-Christophe.

Relatore sarà il dottor Giulio Doveri, nome ben noto nella sanità valdostana: già Direttore del Dipartimento di Area Medica (Endocrinologia, Diabetologia e Medicina Interna) dell’Ospedale Parini, torna a parlare in pubblico con una conferenza che unisce rigore scientifico e accessibilità, aprendo uno spiraglio su ciò che spesso non vediamo, o peggio, sottovalutiamo.

Il titolo dell’incontro è chiaro e, allo stesso tempo, carico di implicazioni:

“Le patologie correlate alla celiachia: tiroide, diabete, osteoporosi e malattie metaboliche dell’osso.”

Un’occasione preziosa per chi convive con la celiachia, ma anche per chi se la ritrova accanto – in famiglia, tra gli amici, nei propri pazienti – e si chiede cosa ci sia davvero dietro a un'alimentazione senza glutine.

Perché no, la celiachia non si limita all’intestino. È una malattia sistemica, e lo dimostrano i dati: chi ne soffre è più esposto a sviluppare disfunzioni della tiroide, diabete di tipo 1, osteoporosi e altre alterazioni del metabolismo osseo. Il tutto spesso in silenzio, senza sintomi evidenti. Doveri spiegherà come e perché questo accade, quali segnali cogliere, e soprattutto quali strategie adottare per prevenire e gestire le complicanze.

Una medicina che non si limita a curare, ma vuole educare, informare, creare consapevolezza. In un’epoca in cui spesso le notizie viaggiano più veloci dei dati scientifici, fermarsi per mezz’ora ad ascoltare chi conosce davvero il funzionamento del nostro corpo – e i rischi che si celano sotto la superficie – è quasi un atto di responsabilità.

E poi, lasciatemelo dire: ascoltare il dottor Doveri è sempre un’esperienza. Non solo per la competenza, ma per la passione che mette nel raccontare la medicina come se fosse una storia che ci riguarda tutti. Perché in fondo lo è.

Chi fosse interessato a partecipare può contattare la segreteria di AIC VDA al numero di telefono 331 2904270 per confermare la propria partecipazione.

L’ingresso è libero, e aperto a tutti, celiaci e non. Portate una domanda, un dubbio, o anche solo la curiosità di capire meglio il vostro corpo. Il 10 maggio, a Saint-Christophe, un piccolo spazio di tempo può fare una grande differenza.