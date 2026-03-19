Settimana LILT 2026: visite gratuite e cultura del benessere in Valle d’Aosta

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) dà il via alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica 2026, giunta alla sua XXV edizione: un appuntamento annuale di straordinaria importanza per promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di stili di vita sani per combattere i tumori.

Ogni anno la primavera segna il tempo della rinascita e, anche per la LILT, marzo fa da apripista alle campagne di sensibilizzazione con uno degli appuntamenti più importanti del calendario della salute. Istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da 25 anni, l'iniziativa ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e l'importanza dei corretti stili di vita come prassi fondamentali per vincere il cancro.

Il cancro teme sostanzialmente due grandi nemici: il progresso scientifico-tecnologico e la prevenzione. E quest'ultima è l'arma più potente ed efficace, in dotazione a ciascuno di noi.

Oggi, a fronte di un annuale aumento dell'incidenza dei casi di tumore, grazie alla prevenzione assistiamo a un sia pur lieve ma costante declino della mortalità.

Oggi la Dieta Mediterranea e la Cucina Italiana sono entrambe celebrate dall'UNESCO e conferiscono al nostro Paese una posizione di modello ispirazionale nel binomio tra alimentazione e salute. Adottare abitudini sane e attente, ispirate alla nostra tradizionale alimentazione e a una vita attiva, è l'unica scelta di buon senso: una strategia di prevenzione che può abbattere fino al 40% la probabilità di sviluppare patologie oncologiche, confermando quanto le nostre quotidiane azioni siano determinanti per la nostra salute.

L'olio extravergine di oliva: simbolo della campagna

Anche per questa edizione, l'olio extravergine di oliva (EVO) 100% italiano si conferma il simbolo della campagna di sensibilizzazione della LILT. Alimento fondamentale della Dieta Mediterranea Italiana, l'olio EVO è noto per le sue straordinarie proprietà antiossidanti, grazie alla ricchezza di polifenoli e acido oleico, che contribuiscono alla prevenzione di diverse patologie oncologiche.

Uno studio che ha analizzato oltre 45 ricerche scientifiche ha confermato che l'assunzione quotidiana di olio EVO riduce del 31% i rischi di cancro, oltre agli effetti benefici per altre patologie.

In collaborazione con UNAPROL (Consorzio Olivicolo Italiano), verranno proposte bottiglie di olio EVO di qualità fornite dal Consorzio UNICO (Unione Cooperative Olivicole): un vero elisir di lunga vita!

LILT Valle d'Aosta: visite gratuite di prevenzione

Durante la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, anche in Valle d'Aosta, sarà possibile effettuare, previa prenotazione, visite preventive di controllo gratuite(*) agli iscritti, accompagnate dalla distribuzione di opuscoli divulgativo-scientifici inerenti la corretta alimentazione.

La LILT, capillarmente presente sull'intero territorio nazionale con 105 Associazioni e circa 400 Ambulatori, ha un solo obiettivo: informare correttamente e creare consapevolezza su quanto i nostri comportamenti e il nostro stile di vita possano incidere nella lotta per vincere il cancro.

Il benessere è una scelta consapevole!

Prenotazioni

Per prenotare le visite contattare la sede LILT Valle d'Aosta:

+39 0165 31331 (dalle ore 09:30 alle ore 12:30)

info@legatumoriaosta.it

www.legatumoriaosta.it

https://www.prevenireconlalilt.it/

Calendario visite di prevenzione 2026

presso ambulatorio LILT Valle d'Aosta — Via Xavier de Maistre, 24 - Aosta

Marzo 2026

Lunedì 23 dalle 15:30 alle 18:00

Senologo

Martedì 24 dalle 15:30 alle 18:00

Senologo

Martedì 24 dalle 15:00 alle 18:00

Nutrizionista

Mercoledì 25 dalle 09:00 alle 12:00

Ecografie

Mercoledì 25 dalle 14:00 alle 17:00

Senologo

Giovedì 26 dalle 15:30 alle 18:00

Senologo

Venerdì 27 dalle 10:00 alle 12:30

Senologo

Venerdì 27 dalle 10:00 alle 12:00

Dermatologo

Venerdì 27 dalle 15:00 alle 17:00

Dermatologo

Lunedì 30 dalle 08:00 alle 12:30

Dermatologo

LE VISITE SARANNO ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE E FINO AL NUMERO MASSIMO DI DISPONIBILITÀ IN ORDINE DI ARRIVO

(*) Le visite gratuite sono riservate agli iscritti LILT. Per informazioni sull'iscrizione contattare la sede.presso ambulatorio LILT Valle d'Aosta — Via Xavier de Maistre, 24 - Aosta