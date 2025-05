Alzheimer, Parkinson e Sclerosi Multipla: una serata per capire come l’endocannabinoide può aiutare a vivere meglio

Il 13 maggio alla Sala Ida Maria Vigilino un’occasione preziosa per parlare di salute, ricerca e dignità della cura. Con esperti e testimonianze. Ingresso libero.

Una serata per capire, approfondire, avvicinarsi con consapevolezza a una delle più promettenti frontiere della medicina contemporanea. Martedì 13 maggio 2025, alle ore 20.30 presso la Sala Ida Maria Vigilino di Aosta, si terrà la conferenza pubblica dal titolo: “La stimolazione del sistema endocannabinoide secondo l’arte medica”, un appuntamento pensato per offrire al grande pubblico gli strumenti per orientarsi tra scienza, nuove terapie e umanità della cura.

L’evento è organizzato congiuntamente dalle associazioni Kurma, Parkinson Valle d'Aosta, Agrou, Alzheimer Valle d’Aosta e l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica – un’alleanza di realtà impegnate quotidianamente nella tutela dei diritti, della salute e del benessere delle persone affette da malattie neurodegenerative e sindromi croniche.

A condurre la serata sarà il Dr. Simone Fagherazzi, medico esperto in medicina integrata, da anni impegnato nello studio dell’endocannabinoidoiatria – una nuova disciplina che coniuga i più recenti sviluppi scientifici con un approccio olistico alla salute dell’essere umano. Accanto a lui interverrà anche il Dr. Lorenzo Pasquariello, direttore della Struttura semplice dipartimentale di Terapia del Dolore dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, portando l’esperienza concreta di chi quotidianamente affronta sul campo le sfide del dolore cronico e degenerativo.

“Il sistema endocannabinoide – spiega Fagherazzi – è un sofisticato meccanismo di regolazione interna che ci permette di mantenere l’equilibrio, o omeostasi, a livello fisico, mentale e persino emotivo. Comprendere come stimolarlo in modo mirato, e in accordo con l’arte medica, può aprire nuove prospettive terapeutiche per chi vive con patologie complesse e croniche.”

Fibromialgia, Alzheimer, Parkinson e Sclerosi Multipla: non solo sintomi, ma persone

Il cuore dell’incontro sarà dedicato alle possibili applicazioni di questo approccio nelle malattie neurodegenerative – come l’Alzheimer, il Parkinson e la Sclerosi Multipla – e nelle sindromi complesse come la Fibromialgia, spesso poco comprese ma altamente invalidanti. Per le associazioni promotrici è un’occasione importante per accendere i riflettori non solo sulle ricerche in corso, ma soprattutto sui bisogni reali delle persone che vivono ogni giorno con queste condizioni.

“Vogliamo contribuire a creare cultura della salute – dichiarano i referenti delle associazioni – e dare voce a chi vive la malattia con dignità, ma anche con il diritto di sperare in cure più efficaci, più umane, più personalizzate.”

La conferenza vuole anche lanciare un messaggio culturale più ampio: quello di una medicina che non guarda più solo alla malattia, ma all’interezza della persona. L’endocannabinoidoiatria, in questo senso, si propone come un nuovo sguardo sull’arte della cura: scientifico ma empatico, basato sulle evidenze ma attento alla complessità individuale.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Una serata per informarsi, ma anche per riflettere su cosa significhi oggi curare, prendersi cura e vivere bene, anche nella fragilità.

📅 CONFERENZA PUBBLICA

La stimolazione del sistema endocannabinoide secondo l’arte medica

🕣 Martedì 13 maggio 2025 – ore 20.30

📍 Sala Ida Maria Vigilino, Aosta

🎙 Con il Dr. Simone Fagherazzi e il Dr. Lorenzo Pasquariello

🎯 Focus su Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla, Fibromialgia

💬 Ingresso libero

📞 Info e iscrizioni: Associazione Parkinson Valle d’Aosta

📧 ass.parkinsonvda@gmail.com

📱 320 7098417