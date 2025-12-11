Case della Comunità: durante le festività natalizie gli ambulatori ad accesso diretto si spostano in quota

L’Area territoriale dell’Azienda USL comunica che, in occasione delle festività natalizie, per alcuni giorni, il servizio di ambulatorio ad accesso diretto presente nelle Case della comunità di Chatillon e Donnas viene “trasferito” nelle località più lontane dal fondovalle: a Valtournenche, Gaby e Brusson. Si tratta di un importante sforzo organizzativo per avvicinare l’assistenza sanitaria alle località di alta quota, maggiormente frequentate in questo periodo. L’iniziativa rispecchia lato territorio la strategia di flessibilità e adattabilità che l’Azienda mette in campo da qualche anno sul fronte ospedaliero con “l’Ospedale adattabile” per rispondere ai bisogni sanitari di una regione che nei periodi di alta stagione turistica moltiplica diverse volte la propria popolazione. L’unico Ospedale della Valle con il suo unico Pronto Soccorso si potenzia concentrando le risorse sull’emergenza urgenza, rallentando tutto ciò che è programmabile. Nei periodi di bassa stagione, invece, chirurgia e visite non urgenti vengono implementate.

Il Direttore Sanitario, Dott. Mauro Occhi, sottolinea l’importanza dell’iniziativa: «L’adattabilità e la flessibilità organizzative sono strumento obbligato per il nostro sistema sanitario ‘di montagna’. Lo abbiamo sperimentato con successo per l’Ospedale e ora lo portiamo sul territorio. In Valle d’Aosta, lo abbiamo sempre detto, concentrare tutto nelle Case della Comunità che si trovano in fondovalle non è una risposta sufficiente: bisogna continuare a spostare, quando possibile e quando serve, i servizi nelle zone che stagionalmente si modificano. Portare gli ambulatori più vicino a chi vive o soggiorna nelle località di montagna durante le festività è un segnale concreto di attenzione verso il territorio, la sua economia, le sue esigenze. Questo risultato – una sfida continua - è possibile grazie al grande impegno dei nostri professionisti e al prezioso supporto dei medici di famiglia, e dei medici della continuità assistenziale che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione dimostrata».

Il servizio degli ambulatori ad accesso diretto è disponibile sia per gli assistiti del Sistema sanitario valdostano sia per i turisti. Le attività sono garantite dai medici organizzati nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), che assicurano presenza settimanale nelle Case della Comunità.

I residenti, al di fuori dell’orario in cui il proprio medico di famiglia può essere abitualmente contattato o qualora ne siano temporaneamente sprovvisti, possono accedere liberamente agli ambulatori per visite mediche e prescrizioni.

Per i turisti è prevista una tariffa di 25 euro per la visita ambulatoriale e 10 euro per la prescrizione.

Nel mese di dicembre le date e gli orari di apertura degli Ambulatori ad accesso diretto nelle Case della comunità seguono questo calendario (nei giorni festivi o temporaneamente scoperti è attivo il servizio di Continuità assistenziale):

· Casa della Comunità di Morgex, viale del Convento 5

dalle ore 16:00 alle 20:00 il 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30

dalle ore 8:00 alle 12:00 il 6, 20, 27

· Casa della Comunità di Aosta, via G. Rey 3

dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 il 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30

sabato dalle ore 8:00 alle 12:00 il 6, 13, 20, 27

· Casa della Comunità di Chatillon, via E. Chanoux 119 (con accesso da via Pellissier, 19)

dalle ore 16:00 alle 20:00 l’1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 29

dalle ore 8:00 alle 12:00 il 6, 13, 20, 27

· Ambulatorio di Valtournenche, Loc. Cretaz 67

dalle ore 16:00 alle 20:00 il 23 e il 30

· Casa della Comunità di Donnas, via Roma 105

dalle ore 16:00 alle 20:00 l’1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19

dalle ore 8:00 alle 12:00 il 6, 13, 20

· Ambulatorio di Gaby, Loc. Capoluogo 24

dalle ore 16:00 alle 20:00 il 22 e il 30

· Ambulatorio di Brusson, via La Pila 182

dalle ore 16:00 alle 20:00 il 23 e il 29