GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALL’HIV E ALL’AIDS

Nel 2025 in Valle d’Aosta sono state registrate 8 nuove diagnosi di positività (7 uomini e 1 donna, di cui 6 italiani). Sono inoltre 53 i pazienti seguiti in PrEP, la Profilassi Pre-Esposizione: un trattamento farmacologico preventivo per l'HIV che consiste nell'assunzione di farmaci antiretrovirali da parte di persone HIV-negative ad alto rischio di contagio.

In occasione della Giornata Mondiale contro l’HIV e l’AIDS, celebrata ogni anno il 1° dicembre, la Struttura Complessa Malattie Infettive dell'Ospedale “Parini” di Aosta, diretta dalla Dott.ssa Silvia Magnani, organizza un doppio “testing day” gratuito per l’HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili, in Ospedale e al centro contro le discriminazioni Centre Nous.

Al “Parini”, nell’Ambulatorio di Malattie Infettive (corpo D), dalle ore 8:00 alle 15:00 sarà disponibile il test con prelievo di sangue per le infezioni sessualmente trasmissibili (epatite B, epatite C e sifilide). L’accesso è libero e senza prenotazione.

Nel pomeriggio, in collaborazione con l’Associazione Queer VdA “André Zanotto”, dalle ore 16:00 alle 19:00 al Centre Nous (quartiere Dora, di fronte alla biblioteca), la Dott.ssa Magnani – accompagnata da un’infermiera – effettuerà test rapidi “pungidito” per HIV e sifilide, con risultato in pochi minuti. È consigliata la prenotazione anonima tramite questo link: queervda.arcigay.it/test/.

«La prevenzione e la diagnosi tempestiva – sottolinea la Dott.ssa Magnani – rappresentano un elemento chiave sia per la tutela delle persone, che possono essere messe al riparo per tempo da complicazioni anche molto serie, sia per la salvaguardia della salute pubblica. Per chi risulta positivo, la terapia permette infatti di ridurre la quantità di virus nel sangue fino a renderla non rilevabile, impedendo così la trasmissione dell’infezione ai propri contatti.

Con un semplice prelievo di sangue sarà possibile effettuare gratuitamente i test, in forma anonima e senza necessità di prenotazione. Inoltre, durante tutto l’anno, nel nostro ambulatorio sono stati predisposti slot dedicati alle persone che desiderano sottoporsi anche ad altri screening per malattie sessualmente trasmissibili, come epatite A, gonorrea, chlamydia, mycoplasma e trichomonas. E, se richiesto, sempre in anonimato e attraverso gli stessi spazi dedicati, è possibile accedere al counseling e, se appropriato, alla prescrizione della Profilassi Pre-Esposizione (PrEP) per la protezione dall’HIV».