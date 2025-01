Il Forum delle Associazioni Familiari: un appello urgente per una nuova Legge Regionale sulla Famiglia in Valle d'Aosta

Un incontro significativo che ha posto l’accento sulla necessità urgente di invertire l’attuale trend demografico in Valle d’Aosta, un territorio che dal 2008 al 2023 ha visto una drammatica diminuzione delle nascite, con un calo di circa 578 unità. I dati del 2024, purtroppo ancora incompleti, sembrano confermare questa tendenza negativa, con una riduzione anche rispetto all’anno precedente e la possibilità che il 2024 possa segnare un ulteriore record negativo per la natalità.

Il Forum delle Associazioni Familiari ha colto questa occasione per rilanciare il ruolo strategico della famiglia, sottolineando come un miglioramento del contesto familiare abbia un impatto diretto sulla qualità della vita, sulla coesione sociale, sul civismo, ma anche sulla sostenibilità e competitività del territorio regionale nel futuro. La famiglia, infatti, è il cuore pulsante della comunità e da essa dipendono non solo la salute e l’istruzione, ma anche il futuro delle imprese locali e dell’amministrazione pubblica.

Nel corso dell’audizione, il Forum ha evidenziato l’urgenza di una nuova Legge Regionale della Famiglia, che possa indirizzare risorse e strategie concrete per il prossimo decennio. Tuttavia, sono stati sollevati due aspetti critici riguardo alla proposta di legge in discussione: il ritardo con cui la proposta è stata finalmente portata all’attenzione della Commissione, quasi alla fine della legislatura, e la clausola di invarianza finanziaria che accompagna la legge, impedendo l’allocazione di nuove risorse economiche destinate alla famiglia.

Il Forum ha ribadito che gli investimenti sulla famiglia non sono solo una questione sociale, ma anche una priorità economica, poiché influenzano direttamente il futuro delle generazioni, delle imprese e dei servizi pubblici. È per questo che, in vista di una rinnovata Legge Regionale sulla Famiglia e Natalità, si è fatto appello alla Regione Valle d’Aosta affinché avvii un percorso condiviso con tutte le forze dinamiche del territorio, a partire dall’associazionismo familiare, e che si provveda a rinnovare la Legge sulla Famiglia del 1998 (L.R. 44/98), che ad oggi risulta in gran parte disattesa.

Un punto fondamentale sollevato dal Forum è la necessità di riattivare l’Osservatorio Regionale sulla Famiglia, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale, e di organizzare la prossima Conferenza Regionale sulla Famiglia, che, secondo i termini di legge, dovrebbe essere biennale. Un passo necessario per affrontare le sfide future in modo concreto e strategico.

In sintesi, il Forum delle Associazioni Familiari ha ribadito l’importanza di dare impulso a politiche regionali che mettano al centro la famiglia e la natalità, temi fondamentali per il benessere sociale e lo sviluppo economico della Valle d’Aosta.