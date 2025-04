Tre appuntamenti fondamentali per la chiesa e la nostra comunità: responsabilità, spiritualità e memoria

L'incontro previsto per lunedì 7 aprile 2025 al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta, con la conferenza intitolata "Il sostegno economico alla Chiesa cattolica: chiamati ad essere protagonisti", rappresenta un'importante occasione per riflettere sul ruolo che ciascun cattolico, laico o sacerdote che sia, è chiamato a ricoprire nella vita della Chiesa. L’evento, che vedrà la partecipazione di Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, e di altri esperti del settore, si inserisce in un percorso di responsabilità condivisa, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità su temi fondamentali legati alla trasparenza, alla solidarietà e alla corresponsabilità nel sostegno economico alla Chiesa.

La conferenza vedrà anche l’intervento di don Enrico Garbuio, Assistente pastorale del Sovvenire, Massimo Monzio Compagnoni, Responsabile del Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica, e Letizia Franchellucci, addetta al coordinamento e allo sviluppo dei progetti del territorio. Il Servizio per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa della Conferenza Episcopale Italiana ha sempre sottolineato come il sostegno economico alla Chiesa non si riduca a una questione puramente finanziaria, ma rappresenti un atto di partecipazione attiva alla missione evangelica. Questo impegno è radicato in valori come la comunione, la solidarietà e la libertà, che sono alla base della revisione concordataria del 1984 e che costituiscono pilastri fondanti del sostegno economico alla Chiesa, un sostegno che va ben oltre l’aspetto materiale.

La riflessione proposta durante l'incontro è particolarmente significativa in un tempo in cui la responsabilità condivisa diventa cruciale non solo per la vita della Chiesa, ma anche per il benessere della comunità civile in cui essa opera. La Chiesa, infatti, non è solo un’istituzione spirituale, ma anche una realtà culturale che ha un forte impatto nella società. La sua missione, che va oltre la cura pastorale e liturgica, coinvolge anche l'ambito educativo, sociale e culturale. In questo senso, l'impegno economico non è solo un atto di sostegno materiale, ma anche un atto di testimonianza dei valori cristiani nel mondo contemporaneo.

I cattolici sono chiamati a essere protagonisti di questo processo di corresponsabilità, come sottolineato da Monsignor Lovignana, che invita a vivere l'impegno economico come una risposta concreta alla chiamata del Vangelo. Un coinvolgimento che deve partire dal cuore della comunità ecclesiale, ma che si estende anche alle dinamiche della vita sociale e culturale, affinché la Chiesa possa essere sempre più un segno di speranza e di servizio per tutti. È un’opportunità per rendere visibile la missione di una Chiesa che non si limita a predicare, ma che si fa protagonista della costruzione di una società più giusta e solidale.

A sottolineare l'importanza di questa dimensione spirituale e culturale, martedì 8 aprile 2025, Sua Eccellenza Monsignor Franco Lovignana presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica in ricordo di San Giovanni Paolo II, a venti anni dalla sua morte, nella Cattedrale di Aosta. Questo momento di preghiera e di riflessione spirituale rappresenta un ulteriore invito a guardare al futuro con speranza, confidando nel sostegno reciproco e nella forza della fede. La celebrazione, che sarà trasmessa in diretta da Radio Proposta Aosta, rappresenta anche un’occasione per ricordare l’impegno costante della Chiesa nella difesa della dignità umana e nella promozione dei valori universali di pace e solidarietà.

In un mondo che spesso sembra diviso e in crisi, è fondamentale che ciascun membro della comunità, a partire dai cattolici, riscopra la propria responsabilità nel sostenere non solo la Chiesa come istituzione, ma anche i suoi valori fondanti, affinché essa possa continuare a essere una luce di speranza e un punto di riferimento morale e culturale per la società. La partecipazione a questi eventi non è solo un atto di fede, ma un impegno concreto per un futuro più giusto e solidale, che passa attraverso la corresponsabilità di tutti.