Cittadinanzattiva VdA: Un futuro di giustizia sociale e impegno collettivo con la riconferma di Mariagrazia Vacchina

Un incontro decisivo, carico di energia e partecipazione, che ha ribadito la missione di Cittadinanzattiva di promuovere la giustizia sociale, la tutela dei diritti dei cittadini e l’impegno per un futuro di democrazia concreta, fondata sulla responsabilità e la sussidiarietà, come sancito dalla Costituzione italiana e dallo Statuto Speciale della Valle d’Aosta.

Un rinnovato impegno per i diritti dei cittadini e per la costruzione di una società più giusta e solidale. Questo è il messaggio che è emerso con forza dal Congresso di Cittadinanzattiva Valle d'Aosta, che ha recentemente eletto i nuovi organi regionali per il quadriennio 2025-2029. Al centro della scena, ancora una volta, la riconferma di Mariagrazia Vacchina alla guida dell'associazione come Segretaria regionale, un segno di continuità e di fiducia nel suo operato.

Un congresso all'insegna della partecipazione e della responsabilità civica, che ha visto l'elezione di una squadra di lavoro affiatata e pronta ad affrontare le sfide future. L'elezione di Vacchina alla guida regionale è stata sancita all'unanimità, segno di un consenso che travalica le semplici dinamiche interne, riflettendo il riconoscimento per un impegno che ha sempre messo al centro i diritti della comunità valdostana.

Nel corso del Congresso, Vacchina ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, ma soprattutto ha ribadito la sua convinzione che l'associazione debba continuare a lavorare per garantire i diritti di tutti i cittadini, con un’attenzione particolare alle fasce più vulnerabili. Ha sottolineato inoltre l'importanza della sinergia tra i membri del gruppo dirigente e il prezioso apporto che i giovani universitari, entrati nel team, porteranno all'interno delle strutture dell'associazione. Un'apertura al futuro che guarda all'innovazione e alla forza delle nuove generazioni.

L'elezione di Vacchina è stata solo l'inizio di una serie di nomine che hanno delineato la nuova struttura di Cittadinanzattiva Valle d'Aosta. Il Congresso ha ratificato la composizione dell'Organo Amministrativo e delle diverse Reti tematiche, confermando l’impegno in settori cruciali come la Sanità, i Diritti dei Consumatori, l'Istruzione, l'Ambiente e le Politiche Giovanili.

La squadra eletta, che affiancherà Vacchina nel lavoro di Cittadinanzattiva, è così composta:

Vicesegretario/a regionale: Luigi Chiavenuto

Segretario amministrativo: Massimo Bal

Responsabili di Rete:

Alessandro Fusaro: Rete Sanità, Tribunale per i diritti del malato

Vanna Naretto: Rete Politiche per i Consumatori

Daria Pulz: Rete Scuola

Anais Riccarand: Rete Giustizia per i Diritti

Elisabetta Anrò: Rete Politiche per l’Ambiente

Beatrice Somaglia: Rete Giovani, studio-lavoro

Al centro Maria Grazia Vacchina

Questo nuovo assetto, che rafforza l’impegno civico di Cittadinanzattiva, punta a rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze di una comunità in continua evoluzione. La missione è chiara: promuovere la giustizia sociale e i diritti civili attraverso l’ascolto attivo, l’inclusività e la tutela delle fasce più deboli della società.

Cittadinanzattiva Valle d'Aosta, con la riconferma di Mariagrazia Vacchina e la rinnovata squadra di lavoro, si prepara ad affrontare le sfide che verranno, con la consapevolezza che solo attraverso un impegno collettivo e responsabile si può costruire una società più giusta e democratica per tutti.