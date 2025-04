"Donacibo": Una generosa iniziativa che tocca il cuore della Valle d'Aosta

In questi giorni, una trentina di istituti scolastici valdostani sono protagonisti della XX edizione del "Donacibo", una raccolta di generi alimentari che ha come scopo il sostegno delle persone più bisognose della nostra regione. Un'iniziativa che coinvolge direttamente studenti e docenti, e che rinnova ogni anno il valore della solidarietà e della condivisione.

La proposta consiste nella raccolta di cibo a lunga conservazione – come pasta, riso, olio, prodotti in scatola e alimenti per l'infanzia – che viene poi imballato in scatoloni e inviato al magazzino del Banco Alimentare a Saint-Christophe. Un gesto concreto che non solo aiuta chi si trova in difficoltà, ma che diventa anche un momento di riflessione per le nuove generazioni.

Quest’anno, l’iniziativa si arricchisce di nuovi stimoli per i più piccoli. I bambini della scuola dell'infanzia e primaria sono invitati a partecipare a un gioco in stile Memory, pensato per visualizzare in modo ludico il significato del dono. Le carte del gioco, illustrate dalla talentuosa Marta Perron, sono state realizzate grazie al sostegno dei Lions Club di Aosta e sono state regalate a tutti gli alunni coinvolti.

Per gli studenti della scuola secondaria, invece, i volontari del Banco Alimentare, in collaborazione con gli insegnanti, propongono riflessioni sulla lotta allo spreco alimentare e sull'importanza del recupero. Un'opportunità per sensibilizzare i giovani sui temi dell’economia circolare e delle scelte responsabili, affinché possano comprendere l’importanza di un consumo consapevole e di una gestione sostenibile delle risorse.

Il "Donacibo" è molto più di una semplice raccolta alimentare: è un'opportunità di crescita, di scambio e di educazione. I volontari del Banco Alimentare sono presenti nelle scuole, accanto agli studenti, per guidarli e condividere con loro il valore del gesto che compiono. Un gesto che, attraverso la condivisione, diventa un'esperienza di arricchimento per tutti, grandi e piccoli.

L'iniziativa, patrocinata dal Banco Alimentare per la Valle d'Aosta e promossa dalla Federazione dei Banchi di Solidarietà, rappresenta ogni anno un momento di grande partecipazione e solidarietà per tutta la comunità valdostana. Un appello al cuore di ognuno di noi, affinché la generosità e l'aiuto reciproco non vengano mai meno.

Per maggiori informazioni sull'iniziativa e per la diffusione a mezzo stampa, siamo a disposizione. In allegato alcune foto che raccontano la bellezza di questa raccolta, come gli scatoloni pieni di cibo, la raccolta nella classe 5C del Liceo delle Scienze Applicate dell'Istituto Regina Maria Adelaide, le carte da gioco e la locandina dell'evento.

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. Con "Donacibo", insieme, possiamo fare molto.