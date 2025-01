Gianluca Genestrone referente nazionale die tabaccai

La Federazione Italiana Tabaccai (FIT) ha recentemente nominato Gianluca Genestrone come referente nazionale per le tematiche di interesse delle rivendite situate presso le stazioni ferroviarie. Un incarico che rappresenta un ulteriore passo nella già consolidata attività di supporto che la Federazione offre agli associati, i quali, specialmente nelle stazioni ferroviarie, affrontano quotidianamente sfide specifiche legate ai contratti con le società locatrici e alle difficoltà del mercato. Genestrone, titolare di una rivendita presso la stazione ferroviaria di Aosta e presidente della Sede Provinciale di Aosta, porta con sé un’esperienza pluriennale e una conoscenza approfondita delle problematiche legate alle rivendite in stazione.

"Il nuovo ruolo mi permette di affrontare con maggiore incisività le problematiche che le rivendite di tabacchi in Valle d'Aosta stanno vivendo, e non solo. In un contesto economico difficile, dove le difficoltà della categoria sono evidenti, possiamo fare molto di più per garantire una maggiore tutela e un supporto più concreto", afferma Genestrone.

La sua nomina risponde a un'esigenza urgente: quella di rafforzare l'assistenza alle rivendite in stazione, e più in generale, alle attività che affrontano problematiche legate ai contratti con le società locatrici, una situazione che in Valle d'Aosta è particolarmente complessa.

La FIT ha già istituito da tempo un canale dedicato all’assistenza per le rivendite situate nelle stazioni ferroviarie, mettendo a disposizione un contatto diretto, ma con la formalizzazione dell'incarico di Genestrone, il supporto diventa ancora più mirato e incisivo. "Con il mio nuovo ruolo, posso fare leva sulla mia esperienza sul campo e sulla posizione di rilievo all’interno della Federazione per interagire con maggiore efficacia con le società locatrici, promuovendo un cambiamento concreto nella gestione dei contratti e delle problematiche che da troppo tempo affliggono le rivendite della nostra regione", sottolinea Genestrone.

La formalizzazione dell'incarico non solo conferisce maggiore legittimazione al lavoro già svolto dalla FIT, ma lo rafforza ulteriormente, dando alla Federazione la possibilità di affrontare con maggiore determinazione le difficoltà che molte rivendite di tabacchi in Valle d'Aosta, e in generale nel panorama delle stazioni ferroviarie, stanno incontrando. La categoria sta attraversando un periodo particolarmente difficile e la FIT, attraverso il ruolo di Genestrone, intende fare tutto il possibile per garantire che nessuna difficoltà resti irrisolta.

La nomina di Genestrone, che entra ufficialmente a far parte della Giunta Nazionale senza diritto di voto, non è solo un riconoscimento della sua esperienza, ma anche una chiara dichiarazione dell’impegno della FIT nel promuovere il benessere e l'efficienza delle rivendite operanti nelle stazioni ferroviarie. "La legittimazione che questa nomina conferisce al nostro lavoro ci permette di interagire con maggiore autorità con le società locatrici e gli enti esterni, garantendo un supporto ancora più forte agli associati", afferma Genestrone.

Con questa nuova responsabilità, la FIT ribadisce il suo impegno nel garantire un supporto costante e tempestivo alle rivendite, anche in un contesto economico che non è dei più favorevoli, e Genestrone si prepara a sfruttare tutte le sue risorse per risolvere le problematiche quotidiane degli associati, aumentando il dialogo con le istituzioni coinvolte e cercando soluzioni concrete e innovative per il settore.