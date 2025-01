La politique en masque

Il Carnevale è finalmente arrivato in Valle d’Aosta, e con lui torna l’immancabile parata di maschere, colori e risate che da sempre caratterizza i festeggiamenti. Quest’anno, però, c’è una novità che cattura l’attenzione di tutti: la politica valdostana ha deciso di partecipare all’evento indossando le proprie “maschere”. No, non si tratta di una metafora, ma della reale decisione dei membri della Giunta regionale di calarsi nei panni delle tradizionali figure carnevalesche, con un pizzico di ironia e tanto spirito di divertimento.

Cominciamo dal Presidente della Regione, Renzo Testolin (Union Valdôtaine), che quest’anno si traveste da Re del Carnevale, pronto a sfilare tra la folla con una corona scintillante e il suo inseparabile sorriso. Con il suo incarico di guida della Regione, Testolin incarna il ruolo di sovrano che governa con saggezza, ma senza mai dimenticare di divertirsi. Siamo certi che, tra un ballo e una risata, troverà anche il tempo per parlare di “mobilità sostenibile” e “sviluppo economico”... magari su un carro allegorico che attraversa la città!

Accanto a lui, Luigi Bertschy (Union Valdôtaine), Vicepresidente della Giunta e Assessore allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro e Trasporti, potrebbe facilmente travestirsi da “Postino della Montagna”. Con il suo ruolo di mediatore tra il livello locale e le sfide nazionali ed europee, Bertschy è il perfetto messaggero di una Valle che guarda sia alla modernità che alla tradizione. Con il cappello da postino e una borsa piena di progetti per la Valle, sarà sicuramente una figura simpatica e pronta a distribuire sorrisi, oltre che innovazione.

Luciano Caveri (Union Valdôtaine), Assessore agli Affari europei e alle Politiche nazionali per la montagna, si trasformerà in un "Mago dell'Innovazione". Con la sua esperienza e visione internazionale, il mago Caveri porterà un tocco di magia alla Valle, facendo apparire soluzioni miracolose per l’agricoltura, il lavoro e, perché no, anche per la montagna. Tra incantesimi e risate, non dimenticherà di incantare anche i cuori dei valdostani con la sua passione per l'Europa e la montagna.

Marco Carrel (Pour l'Autonomie – Per l'Autonomia), Assessore all'Agricoltura e alle Risorse naturali, quest’anno sarà il "Guardiano della Natura". Con il suo abito verde e una corona di fiori, Carrel rappresenterà quella connessione tra l’uomo e la terra che è alla base della nostra identità valdostana. In mano, magari, non avrà una spada, ma sicuramente terrà stretto il suo “bastone della sostenibilità”, pronto a difendere i nostri preziosi terreni e risorse naturali.

Jean-Pierre Guichardaz (Federalisti Progressisti – Partito Democratico), Assessore ai Beni e alle Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, non può che vestire i panni di "Giullare della Cultura". Un vestito variopinto, un cappello con campanelli e una risata contagiosa sono l’ideale per Guichardaz, che con il suo ruolo cerca di portare un tocco di allegria e innovazione nel panorama educativo e culturale valdostano. Sarà lui a farci ballare con il suono della sua allegria e a ricordarci che, tra una risata e una lezione, c’è sempre spazio per la cultura.

Davide Sapinet (Union Valdôtaine), Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, si trasforma nel "Costruttore di Sogni". Con il suo cappello da architetto e una tavola da disegno sotto braccio, Sapinet è pronto a progettare un futuro sostenibile per la Valle, che parta dalle opere pubbliche e dall’ambiente. Tra un mattone e un sorriso, saprà costruire anche le basi per un Carnevale che si rispetti!

Carlo Marzi (Stella Alpina), Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, quest’anno si traveste da "Dottore della Gioia". Con il camice bianco e un sorriso da professionista della salute, Marzi distribuirà ricette per il benessere di tutti, ma con una dose extra di felicità e buon umore. Che si tratti di curare il corpo o lo spirito, non c’è nulla di meglio di un po’ di Carnevale per mantenersi in forma!

Giulio Grosjacques (Union Valdôtaine), Assessore al Turismo, Sport e Commercio, si fa sentire con il travestimento di "Ambasciatore del Divertimento". Con una maglia sportiva, scarpe comode e una valigia piena di proposte turistiche, Grosjacques sarà il perfetto ambasciatore della Valle, pronto a promuovere il nostro territorio e a farci divertire, tra un ballo e un’attività sportiva.

L'Opposizione non si tira indietro, travestendosi da “Comico del Carnevale”, pronta a lanciare frecciate con le sue battute pungenti. Tra dichiarazioni al vetriolo e critiche alle scelte della Giunta, cerca di strappare qualche applauso da una platea che, dopo aver visto tante promesse, si fa ogni giorno più scettica. Mentre si alzano cori di protesta, l’Opposizione, vestita di satira e ironia, cerca di mettere in luce gli aspetti più controversi della politica valdostana.

Anche la Senatrice della Valle d'Aosta, Nicoletta Spelgatti, non poteva mancare in questo carnevale politico. Travestita da “Strega della Politica”, incanta con la sua bacchetta magica e dichiarazioni che lasciano tutti col fiato sospeso. Promettendo soluzioni miracolose per la nostra regione, la senatrice, come una vera maga dei compromessi, sa come muoversi tra Roma e Aosta, cercando di mantenere saldo il suo posto. E, tra un incantesimo e l’altro, la politica romana sembra danzare al ritmo del Carnevale valdostano.

Il nostro “Visionario del Carnevale” è il Deputato della Valle d'Aosta, Franco Manes, il quale, mascherato da futuro ideale, cammina per le strade con lo sguardo fisso verso il domani. Lanciando idee e proposte che sembrano venire da un altro mondo, il deputato si preoccupa di restare al centro dell’attenzione, seppur con il sospetto che alcune di queste visioni siano difficili da realizzare nella realtà.

Infine, il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, si traveste da “Pupo del Carnevale”. Con il volto sorridente e l’abito brillante, è sempre pronto a lanciarsi in nuovi progetti per la sua città. Ma dietro quel sorriso spunta una sottile strategia: quante di queste iniziative si trasformeranno davvero in realtà? Per il momento, la sua figura rappresenta la speranza di risolvere i problemi della città, ma la magia sembra essere ancora lontana.

E così, tra risate e frecciate, i nostri politici ci regalano uno spunto di riflessione. Forse, come insegna il Carnevale, un po' di sana ironia può farci guardare la politica con occhi diversi, ricordandoci che, in fondo, a volte chi ride di più è proprio chi sa come “mascherare” la realtà. Un po' di leggerezza, quindi, non guasta mai, e noi continuiamo a ridere, perché almeno per qualche giorno, la politica è un gioco da maschere.

Al carnevale della politica valdostana, non potevano però mancare i "voltagabbana", quei Consiglieri Regionali che, nel corso della legislatura, hanno cambiato casacca tradendo la fiducia degli elettori. Questi personaggi, proprio come delle maschere che si possono cambiare in un batter d’occhio, hanno deciso di passare da un'alleanza politica all'altra, spesso con tempismo sospetto e motivazioni che suonano più come giustificazioni che spiegazioni concrete. L'importante era rimanere a galla.

Il loro travestimento, se così lo possiamo chiamare, è quello di chi, pur di mantenere il proprio seggio e la propria visibilità, non esita a "tradire" coloro che li avevano scelti, spostandosi da un gruppo all’altro, in un gioco di equilibri che sa più di calcolo che di idealismo. In un Carnevale che si rispetti, però, la loro maschera ha un sapore amaro: quella dei "salvatori della patria" che, in fondo, sembrano essere più interessati a mantenere la propria posizione che a perseguire una vera e propria visione politica per il bene della Valle.

E l'elenco sarebbe lungo a partire da Mauro Baccega, che dopo l'elezioni ha lasciato Pour l'Autonomie, e Pierluigi Marquis che ha abbandonato la Stella Alpina, partito per il quale ha raggiunto i vertici della Regione; entrambi sono entrati in Forza Italia.

La capacità dei voltagabbana e traditori degli elettori di cambiare alleanza, di "mascherarsi" a seconda delle convenienze, non fa altro che alimentare il sospetto che, dietro le risate e i sorrisi di facciata, si nasconda un gioco di potere che poco ha a che fare con gli ideali di chi li ha votati. È questa la parte meno divertente del carnevale valdostano, dove la "farsa" politica rischia di diventare una realtà che fa riflettere, più che sorridere.

In questa edizione del Carnevale, la politica valdostana non solo partecipa, ma si integra perfettamente con le tradizioni locali, portando con sé la freschezza dei propri temi e delle proprie sfide. Tra una risata e una maschera, i politici regionali si mettono in gioco, dimostrando che anche la politica può sorridere e divertirsi, senza mai perdere di vista i valori e gli impegni che li contraddistinguono.

Insomma, che sia per un pizzico di ironia o per una vera passione carnevalesca, il Carnevale valdostano 2025 sarà sicuramente un’occasione unica per vedere la politica regionale da un’altra prospettiva, quella più leggera e spensierata. E, alla fine, tutti insieme, tra maschere e costumi, potremo unirci in una grande festa. Che il Carnevale abbia inizio!

Carnaval est enfin arrivé en Vallée d'Aoste, et avec lui revient la parade incontournable de masques, de couleurs et de rires qui caractérise depuis toujours les festivités. Mais cette année, une nouveauté attire particulièrement l'attention : la politique valdôtaine a décidé de participer à l'événement en revêtant ses propres « masques ». Non, il ne s'agit pas d'une métaphore, mais de la véritable décision des membres du gouvernement régional de se glisser dans la peau des figures traditionnelles du carnaval, avec une pointe d'ironie et beaucoup d'esprit de convivialité.

Commençons par le Président de la Région, Renzo Testolin (Union Valdôtaine), qui cette année se transforme en Roi du Carnaval, prêt à défiler dans la foule avec une couronne scintillante et son sourire inébranlable. En tant que leader de la région, Testolin incarne le rôle de souverain qui gouverne avec sagesse, mais sans jamais oublier de s'amuser. Nous sommes certains qu’entre une danse et un rire, il trouvera le temps de parler de « mobilité durable » et de « développement économique »… peut-être sur un char allégorique traversant la ville !

À ses côtés, Luigi Bertschy (Union Valdôtaine), vice-président du gouvernement et ministre du Développement économique, de la Formation, de l'Emploi et des Transports, pourrait facilement se déguiser en « Facteur des Montagnes ». En tant qu’intermédiaire entre le niveau local et les défis nationaux et européens, Bertschy est le messager parfait pour une vallée qui regarde à la fois vers la modernité et vers la tradition. Avec son chapeau de facteur et un sac plein de projets pour la vallée, il sera certainement une figure sympathique, prête à distribuer des sourires, ainsi que de l’innovation.

Luciano Caveri (Union Valdôtaine), ministre des Affaires européennes et des Politiques nationales pour la montagne, se transforme en « Magicien de l'Innovation ». Avec son expérience et sa vision internationale, le magicien Caveri apportera une touche de magie à la vallée, faisant apparaître des solutions miraculeuses pour l'agriculture, le travail et pourquoi pas, pour la montagne. Entre sortilèges et rires, il n’oubliera pas d’enchanter les cœurs des valdôtains avec sa passion pour l'Europe et la montagne.

Marco Carrel (Pour l'Autonomie), ministre de l'Agriculture et des Ressources naturelles, sera cette année le « Gardien de la Nature ». Vêtu de vert et couronné de fleurs, Carrel représentera cette connexion entre l’homme et la terre qui est à la base de notre identité valdôtaine. Il n’aura peut-être pas une épée, mais il tiendra fermement son « bâton de la durabilité », prêt à défendre nos terres et ressources naturelles.

Jean-Pierre Guichardaz (Federalistes Progressistes - Parti Démocrate), ministre des Biens et des Activités culturelles, du Système éducatif et des Politiques intergénérationnelles, endossera les traits du « Bouffon de la Culture ». Un costume multicolore, un chapeau à grelots et un rire contagieux sont parfaits pour Guichardaz, qui, avec son rôle, cherche à apporter une touche de gaieté et d'innovation dans le paysage éducatif et culturel valdôtain. Il nous fera danser au son de sa joie, tout en nous rappelant qu’entre une risée et une leçon, il y a toujours de la place pour la culture.

Davide Sapinet (Union Valdôtaine), ministre des Travaux publics, du Territoire et de l'Environnement, se transforme en « Constructeur de Rêves ». Avec son chapeau d'architecte et un plan sous le bras, Sapinet est prêt à imaginer un avenir durable pour la vallée, en commençant par les travaux publics et l'environnement. Entre un briquet et un sourire, il saura aussi poser les bases d’un Carnaval digne de ce nom !

Carlo Marzi (Stella Alpina), ministre de la Santé, de la Santé et des Politiques sociales, se déguisera en « Médecin du Bonheur ». Avec une blouse blanche et un sourire de professionnel de la santé, Marzi distribuera des prescriptions pour le bien-être de tous, mais avec une dose supplémentaire de bonheur et de bonne humeur. Que ce soit pour soigner le corps ou l'esprit, rien de tel qu'un peu de Carnaval pour rester en forme !

Giulio Grosjacques (Union Valdôtaine), ministre du Tourisme, du Sport et du Commerce, se fera entendre en revêtant le déguisement de « Ambassadeur du Divertissement ». En tenue de sport, avec des chaussures confortables et une valise pleine de propositions touristiques, Grosjacques sera l’ambassadeur parfait de la vallée, prêt à promouvoir notre territoire et à nous divertir, entre une danse et une activité sportive.

L'Opposition ne se laisse pas en reste, se déguisant en « Comique du Carnaval », prête à lancer des piques avec ses répliques acérées. Entre déclarations acerbes et critiques des choix du gouvernement, elle cherchera à décrocher quelques applaudissements d'un public qui, après avoir vu tant de promesses, devient chaque jour plus sceptique. Alors que les cris de protestation s'élèvent, l'Opposition, vêtue de satire et d'ironie, tente de mettre en lumière les aspects les plus controversés de la politique valdôtaine.

Même la sénatrice de la Vallée d'Aoste, Nicoletta Spelgatti, ne pouvait manquer à ce carnaval politique. Déguisée en « Sorcière de la Politique », elle envoûte avec sa baguette magique et des déclarations qui laissent tout le monde sans voix. Promettant des solutions miraculeuses pour notre région, la sénatrice, tel un véritable magicien des compromis, sait comment jongler entre Rome et Aoste, tout en conservant son poste. Et entre un sort et un autre, la politique romaine semble danser au rythme du Carnaval valdôtain.

Le « Visionnaire du Carnaval » est le député de la Vallée d'Aoste, Franco Manes, qui, masqué en avenir idéal, arpente les rues, les yeux fixés sur demain. Il lance des idées et des propositions qui semblent venir d’un autre monde, tout en cherchant à rester au centre de l'attention, même si certaines de ses visions semblent difficiles à réaliser dans la réalité.

Enfin, le maire d'Aoste, Gianni Nuti, se transforme en « Poupée du Carnaval ». Avec son visage souriant et son costume brillant, il est toujours prêt à se lancer dans de nouveaux projets pour sa ville. Mais derrière ce sourire se cache une stratégie subtile : combien de ces initiatives deviendront réellement réalité ? Pour l’instant, sa figure incarne l’espoir de résoudre les problèmes de la ville, mais la magie semble encore loin.

Ainsi, entre rires et piques, nos politiciens nous offrent un sujet de réflexion. Peut-être que, comme le dit le Carnaval, un peu d'ironie saine peut nous faire regarder la politique sous un autre angle, nous rappelant que, parfois, celui qui rit le plus est celui qui sait comment « masquer » la réalité. Un peu de légèreté ne fait donc jamais de mal, et nous continuons à rire, car, pour quelques jours au moins, la politique est un jeu de masques.

Au Carnaval de la politique valdôtaine, ne pouvaient manquer les "voltagabana", ces conseillers régionaux qui, au cours de la législature, ont changé de veste, trahissant la confiance de leurs électeurs. Ces personnages, tout comme des masques qui peuvent être changés en un clin d'œil, ont décidé de passer d'une alliance politique à l'autre, souvent avec un timing suspect et des justifications qui sonnent plus comme des excuses que des explications concrètes. L'important était de rester à flot.

Leur déguisement, si on peut l’appeler ainsi, est celui de ceux qui, pour maintenir leur siège et leur visibilité, n'hésitent pas à « trahir » ceux qui les ont choisis, en changeant de groupe en groupe, dans un jeu d'équilibres qui ressemble plus à un calcul qu'à un idéal. Mais dans un carnaval qui se respecte, leur masque a un goût amer : celui des « sauveurs de la patrie » qui, au fond, semblent plus intéressés par le maintien de leur position que par la poursuite d'une véritable vision politique pour le bien de la vallée.

La capacité des voltagabana à changer d'alliance, à « se déguiser » selon les circonstances, ne fait qu’alimenter le soupçon qu'au-delà des sourires de façade, il se cache un jeu de pouvoir qui n’a que peu à voir avec les idéaux de ceux qui les ont élus. C’est là la partie la moins amusante du carnaval valdôtain, où la « farce » politique risque de devenir une réalité qui fait réfléchir plus qu’elle ne fait sourire.

Dans cette édition du Carnaval, la politique valdôtaine ne se contente pas de participer, mais s'intègre parfaitement aux traditions locales, apportant avec elle la fraîcheur de ses thèmes et de ses défis. Entre un rire et un masque, les politiques régionaux se mettent en jeu, démontrant que même la politique peut sourire et s'amuser, sans jamais perdre de vue les valeurs et les engagements qui les définissent.

Bref, qu'il s'agisse d'un brin d’ironie ou d'une véritable passion pour le carnaval, le Carnaval valdôtain 2025 sera assurément une occasion unique de voir la politique régionale sous un autre angle, celui plus léger et insouciant. Et, à la fin, tous ensemble, entre masques et costumes, nous pourrons nous unir dans une grande fête. Que le Carnaval commence !