Alla scoperta del restauro dell'Arco d'Augusto con il FAI

L'Arco d'Augusto di Aosta, monumento emblema della città e testimonianza di grande valore storico, rappresenta un punto di riferimento significativo per la cultura e il patrimonio del nostro territorio. Costruito nel 25 a.C. in onore dell'imperatore Augusto, l'arco ha svolto nel corso dei secoli una funzione simbolica e pratica, segnando l'ingresso alla città romana di Augusta Praetoria Salassorum. Questo monumento, che ha attraversato i secoli mantenendo intatta la sua maestosità, oggi è al centro di un importante progetto di restauro che ne garantirà la conservazione per le future generazioni.

In occasione di questa operazione, la Delegazione FAI della Valle d'Aosta, insieme al Gruppo FAI Giovani, ha deciso di inaugurare le proprie attività con un evento speciale, che permetterà ai partecipanti di scoprire da vicino il cantiere e le fasi del restauro. Grazie al sostegno della Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali, lunedì 27 gennaio, a partire dalle ore 14, i visitatori avranno l'opportunità di essere accompagnati in un tour esclusivo dell'area, esplorando non solo la storia e l'importanza dell'Arco, ma anche le tecniche moderne impiegate per la sua conservazione.

La visita guidata, della durata di circa 45 minuti, sarà condotta dalla Dirigente della Struttura Patrimonio Archeologico e Restauro Beni Monumentali, l'archeologa Nathalie Dufour, che guiderà i partecipanti attraverso il cantiere e fornirà preziosi approfondimenti sulle opere di restauro in corso. L'evento si articolerà in quattro turni di visita: alle 14.00, 14.45, 15.30 e 16.15, per permettere a un numero maggiore di persone di partecipare.

È fortemente consigliato un abbigliamento comodo e adatto, con scarpe idonee per camminare, e in caso di condizioni meteorologiche avverse, come neve o pioggia, la visita sarà rinviata per motivi di sicurezza.

Per partecipare all'iniziativa, è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata inviando una mail a aosta@delegazionefai.fondoambiente.it oppure compilando il modulo di iscrizione online al seguente link: https://forms.gle/cecK8xbLdVVZmL6Y8.

Un'opportunità unica per vivere un'esperienza culturale immersiva e contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico della nostra regione, in un evento che segna l'inizio di un nuovo ciclo di attività del FAI in Valle d'Aosta.