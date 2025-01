Da domani Donnas con la Foire de Saint-Ours capitale dell'artigianato artistico valdosano (copia 1)

Un viaggio in Valle d'Aosta significa immergersi in un mondo di storia, arte, cultura e sapori che raccontano di una comunità che ha saputo preservare la propria identità, tra montagne maestose e borghi suggestivi.

In questo gennaio, la Valle si prepara a vivere una delle sue manifestazioni più autentiche e suggestive: la Foire de Saint-Ours di Donnas, un evento che da secoli celebra la cultura valdostana e l'artigianato locale, mettendo in risalto il genio creativo di chi ha saputo trasformare i materiali della natura in opere d'arte. La tradizione è viva e palpabile, come il profumo del legno scolpito, il suono delle bande musicali che riempiono l'aria, il calore delle luci delle fiaccole che illuminano il borgo di Donnas, rendendolo un luogo magico dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio senza tempo.

La manifestazione di quest’anno, che culminerà il 19 gennaio con l’apertura dei banchi e degli espositori, promette di essere ancora più emozionante e coinvolgente. Circa 380 espositori e 16 scuole di scultura daranno vita a una fiera straordinaria, dove ogni angolo di strada racconterà una storia, ogni banchetto offrirà un'opera unica, frutto di mani esperte e di tradizioni che si tramandano da generazioni. Tra le luci soffuse e i volti sorridenti di chi porta avanti il mestiere dei propri avi, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire oggetti artigianali, utensili, tessuti e sculture che raccontano la cultura, la spiritualità e la vita quotidiana di un popolo.

Per chi vorrà immergersi ancora più a fondo nella cultura e nella storia di questa terra, il Forte di Bard, simbolo dell’identità valdostana, offre una promozione unica: a tutti i partecipanti alla Veillà verrà consegnata una cartolina che permetterà l’ingresso omaggio alla mostra “Emilio Vedova. Questa è pittura” e alla visita del Forte, una cornice perfetta per apprezzare le meraviglie artistiche della Valle. La promozione è valida fino al 2 marzo 2025, offrendo un’occasione irripetibile per scoprire le ricchezze storiche e culturali del forte, che dall’alto dei suoi bastioni guarda la Valle con uno sguardo antico ma sempre attuale.

Ma la Foire de Saint-Ours di Donnas non è solo una celebrazione dell’artigianato. È anche un incontro tra persone, un’occasione per riscoprire la bellezza dei piccoli gesti, per sentire il calore della comunità che si riunisce, che condivide i propri valori, che festeggia la propria cultura. La Banda Musicale di Donnas, con la sua fiaccolata tradizionale, accenderà la notte, mentre la Santa Messa nella Cappella di Sant’Orso richiamerà a un sentimento di devozione e di appartenenza. Non mancheranno momenti musicali con il concerto delle mini Bande di Donnas e della Junior “Cep” Band, che animeranno la serata con le loro note gioiose, portando la gente a vivere una tradizione che non smette mai di emozionare.

Inoltre, per chi ama il buon cibo e i sapori autentici, il mercato di campagna amica "DOUNAH IN TABIA", organizzato in collaborazione con la Coldiretti Valle d'Aosta, offrirà una selezione di prodotti tipici locali, dal formaggio al miele, dal pane alle conserve, tutto rigorosamente preparato con ingredienti genuini, che raccontano la tradizione culinaria valdostana.

Le famiglie e i turisti potranno approfittare del servizio navetta gratuito che collegherà la Fiera al Forte di Bard e agli altri centri limitrofi, garantendo la massima comodità e riducendo l’impatto sulla circolazione. Inoltre, per chi preferisce i mezzi pubblici, sarà possibile usufruire dei bus sostitutivi al treno, attivati grazie alla collaborazione con Trenitalia e l’Assessorato all’ambiente e ai trasporti, per facilitare gli spostamenti durante la manifestazione.

A chiudere il programma della giornata, un momento di riconoscimento e celebrazione del talento locale: alle 17.00, nella sede della Biblioteca comunale di Donnas, avverrà la premiazione degli espositori artigiani, un momento che sottolinea l’importanza di preservare e promuovere le tradizioni locali, rendendo omaggio a chi, con passione e dedizione, continua a mantenere viva la fiamma dell'artigianato valdostano. E per chi desidera scoprire di più sulla storia della Valle, non mancheranno le aperture del Museo della Vite e del Vino, del Museo della Latteria di Treby e della Confrérie du Saint Esprit, luoghi dove la storia e la tradizione valdostana sono raccontate con la stessa passione con cui vengono tramandate di generazione in generazione.

La Foire de Saint-Ours di Donnas è un viaggio nel cuore pulsante della Valle d'Aosta, un'esperienza che regala emozioni e che ci invita a riflettere sull'importanza di preservare la nostra identità, le nostre tradizioni, il nostro patrimonio culturale. Un’occasione unica per scoprire una terra che, pur restando fedele alle proprie radici, è sempre pronta ad accogliere e a sorprendere chi la visita con il calore della sua gente, la bellezza dei suoi paesaggi e la ricchezza della sua storia.