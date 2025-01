Riccardo Jacquemod è il nuovo Portavoce del Forum del Terzo Settore della Valle d'Aosta: una leadership per il futuro

Il Forum del Terzo Settore della Valle d'Aosta (F3S VdA) ha recentemente accolto un'importante novità nella sua governance con la nomina di Riccardo Jacquemod come nuovo Portavoce e Rappresentante legale dell’organizzazione.

Il F3S VdA, come sottolineato durante la riunione, ha l’obiettivo di diventare sempre più una presenza attiva e incisiva sul territorio, al servizio della comunità valdostana, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della società. In questo contesto, la nomina di Jacquemod rappresenta un passo significativo. La sua esperienza, unita alla passione per il lavoro sociale, lo rende una figura centrale per rilanciare e consolidare l’impegno del Forum, un’organizzazione che raccoglie e coordina realtà del terzo settore che operano in vari ambiti, dalle politiche sociali alla cultura, dall’ambiente alla salute.

Nel suo intervento, la Portavoce f.f. pro tempore, Mariagrazia Vacchina, ha ribadito l'importanza di un impegno collettivo e di una presenza forte e coesa per promuovere i valori di solidarietà, inclusione e giustizia sociale. La volontà di rendere il Forum sempre più proattivo non si limita solo alla sua funzione di rappresentanza, ma mira a rafforzare il ruolo delle organizzazioni del terzo settore come attori fondamentali nella costruzione di una società più equa e sostenibile.

La scelta di Jacquemod, esperto nel settore sociale e apprezzato per la sua capacità di sintesi e di coordinamento, è stata accolta con unanimità dai membri dell’assemblea. Il suo approccio, improntato alla collaborazione e al dialogo con le istituzioni e con le altre realtà del terzo settore, si propone di rafforzare il F3S VdA in un momento cruciale, in cui le sfide sociali ed economiche sono molteplici e richiedono risposte rapide e strutturate. La sua leadership si inserisce in un percorso di innovazione e di visibilità per il Forum, che si prefigge di affrontare le nuove necessità emergenti nel campo delle politiche sociali e del welfare.

L’elezione di Luigi Chiavenuto come nuovo membro del Coordinamento regionale è un’altra importante decisione che rafforza la squadra del Forum, con l’obiettivo di arricchire il lavoro di squadra con diverse esperienze professionali e competenze complementari. Chiavenuto, architetto, apporterà al gruppo una visione strategica utile a consolidare il legame tra il terzo settore e le amministrazioni locali, soprattutto in ambito urbanistico e territoriale.

Il momento dell’assemblea è stato anche un’occasione di riflessione sulla strada percorsa e sulle sfide future. Il Forum, pur facendo parte di una rete più ampia di organizzazioni nazionali, ha un’impronta fortemente territoriale, che lo rende particolarmente attento alle necessità locali. La sua capacità di influire positivamente sulle politiche sociali e di sviluppare progetti concreti è testimoniata dall’impegno costante di tutti i suoi membri, che operano per migliorare la qualità della vita dei cittadini, specialmente di quelli più fragili.

Con la nomina di Jacquemod e l'ingresso di Chiavenuto nel Coordinamento, il F3S VdA si prepara a affrontare i prossimi anni con rinnovato vigore, puntando su una maggiore visibilità, sul rafforzamento delle reti di collaborazione con le istituzioni e sullo sviluppo di iniziative che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni emergenti della comunità valdostana. Si tratta di un impegno che non solo risponde alle esigenze immediate, ma che ha anche un respiro più ampio, mirando a costruire una società più inclusiva e solidale nel lungo periodo.