Jeux mondiaux universitaires d'hiver Torino 2025 : Deux athlètes de l'Université de la Vallée d'Aoste en compétition

XXXIIe Jeux mondiaux universitaires d'hiver débutent aujourd'hui, lundi 13 janvier 2025, avec la cérémonie d'ouverture à Turin, et se poursuivront jusqu'au 23 janvier. Les compétitions se dérouleront dans plusieurs stations de ski emblématiques de la région, notamment à Turin, Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestrière et Torre Pellice. Ces Jeux, véritable célébration du sport universitaire international hivernal, réuniront plus de 2000 athlètes venus des quatre coins du monde, qui s'affronteront dans onze disciplines différentes.

Parmi les participants, deux étudiantes de l’Université de la Vallée d’Aoste auront l'honneur de représenter leur institution. Greta Angelini, originaire de Varazze, et Clizia Vallet, résidente à La Salle, seront les figures valdôtaines en lice dans ces compétitions de haut niveau.

Greta Angelini, née en 2003, s'est inscrite à l’Université de la Vallée d’Aoste pour pouvoir concilier ses deux passions : les études et le ski. Actuellement en troisième année du programme de licence en Économie et gestion, elle rêve de décrocher son diplôme l'année prochaine, tout en visant une place dans l'équipe nationale et une participation à la Coupe d'Europe. Elle est particulièrement émue par cet événement, car c'est la première fois qu'elle participe aux Jeux mondiaux universitaires après un inconvénient deux ans auparavant, qui l’avait empêchée de participer en raison d'une blessure. Greta participera à la combinée alpine, au Super G et au ski cross. Elle souligne l’importance de l’environnement de son université, qui lui permet de s’entraîner le matin et d’assister aux cours l’après-midi. "Les enseignants sont très disponibles, et je peux profiter des sessions extraordinaires pour passer mes examens", déclare-t-elle.

De son côté, Clizia Vallet, née en 2004 et inscrite en deuxième année du programme de licence en Langues et communication pour les affaires et le tourisme, participera à l'épreuve de ski alpinisme. Membre du Sci Club Corrado Gex et du Comité ASIVA, elle s'entraîne principalement à Pila et Crévacol. Clizia, passionnée de ski, est également impatiente de vivre cette expérience internationale.

Les compétitions des Jeux mondiaux universitaires d’hiver de Torino 2025 peuvent être suivies en direct sur le site de la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU) à l'adresse www.fisu.tv, permettant ainsi aux spectateurs du monde entier de soutenir les athlètes tout au long de l'événement.

Ces Jeux constituent une occasion unique pour les athlètes universitaires de se mesurer au plus haut niveau tout en poursuivant leurs études, incarnant ainsi l'esprit de l'engagement dans le sport et l’éducation.